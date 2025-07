„Forever Free“ – Epische Sounds von Faithless

× Erweitern Foto: @faithlessofficial Faithless „Champion Sound“ ist das achte Studioalbum der Dance-Musik-Gruppe Faithless und erscheint Anfang September. Es ist das erste Album seit „All Blessed“ aus dem Jahr 2020 – und das Cover erinnert an „The White Room“ von The KLF.

Expand Foto: Blue Laybourne Sister Bliss von Faithless hatte auch eigen Chart- und Klubhits. Zum Beispiel „Cantgetaman, Cantgetajob (Life's a Bitch!)“ sowie auch „Deliver Me“ und „Oh! What a World“.

Vor allem ist „Champion Sound“ aber das erste Faithless-Album nach dem Tod von Maxi Jazz (1957 – 2022), dem ehemaligen Frontmann der durch Hits wie „Insomnia“, „Not Going Home“, „We Come 1“, „Salva Mea“, „Mass Destruction“ und „God Is a DJ“ zur Legende gewordenen Gruppe aus UK. Und wir können hierauf seine Stimme nochmals hören.

Auf YouTube haben Musikerin Sister Bliss (kleines Bild rechts) und Producer Rollo, der Bruder von Dido, die erste Seite der kommenden LP – natürlich kannst du „Champion Sound“ auch in anderen Formaten erwerben – ins Netz gestellt: „Champion Sound: Side 1 Forever Free (Official Visualiser)“. Und das ist ganz großes Kino für deine Ohren! Die musikalische Reise hört damit aber nicht auf, das neue Faithless-Album bietet noch viel, viel mehr grandiose Tracks und Lieder. Unsere Anspieltipps sind „Fugitive“ und „Peace and Noise“. Hier bei uns kannst du reinhören.

