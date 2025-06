Four Tet – Hypnotisch, anregend, beruhigend

Expand Foto: M. Rädel Nordsee, Ostsee, Hund, Strand

Dem treibenden und doch verträumt-entspannten Track „Into Dust (Still Falling)“ kann #mensch sich nur schwer entziehen. Liegt es an dem melancholischen Unterton des Lieds oder an der sanften Stimme von Mazzy Star, die die wenigen Vocals singt?

Believe the hype! Gestern veröffentlichte Four Tet aus London einen der meistgefragtesten Klubhits der letzten eineinhalb Jahre: „Into Dust (Still Falling)“. Es wurde also höchste Zeit! Ein Stück, das auf Raves und Festivals seine Premieren feierte ... Nach ausverkauften Shows unter der „K Bridge“ (Kosciuszko Bridge) in New York, im Finsbury Park in London und weiteren Events, hat der Track „Into Dust (Still Falling)“ eine starke Nachfrage seitens der Hörer*innen ausgelöst – dieses Lied will #mensch einfach immer wieder hören.

Eine anspruchsvolle und ein bisschen an die Deep-House-Welle ab 2012 mit den Hits von Wankelmut und Robin Schulz erinnernde Produktion, die die Grenzen aktueller Klubmusik auslotet und dabei eine intensive und euphorische Stimmung erzeugt. „Into Dust (Still Falling)“ passt zum Balkon nach Feierabend und an den Strand eines Rave-Festivals, funktioniert aber auch hervorragend als musikalische Begleitung in zu vollen Straßenbahnen in zu heißen Städten ... Eine musikalische Umarmung in widrigen Situationen, eine Dancefloor-Knaller in wilden Nächten. Die Single wurde gestern digital veröffentlicht, eine limitierte 12“-Vinyl-Version ist exklusiv im XL Webstore erhältlich und kann ab sofort vorbestellt werden, solange der Vorrat reicht. Hier bei uns gibt es das (minimalistische) Video:

