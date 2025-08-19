Gemeinsame Single: Paul Kalkbrenner & Stromae

× Erweitern Foto: M. Rädel Kalkbrenner

Expand Foto: Universal Music Stromae

„Alors on danse“, „Santé“ oder auch „Papaoutai“, vor allem in Belgien und Frankreich räumt Stromae mit seiner Musik ab, sein letztes Album „Multitude“ erreichte aber auch bei uns Platz 4 der Charts. Jetzt ist er mit Paul Kalkbrenner am Start.

Der 1977 geborene Wahlberliner Techno-DJ und Producer kündigte unlängst sein erstes Album nach sieben Jahren an: „The Essence“. Es soll am 10. Oktober veröffentlicht werden, mit darauf dann seine Zusammenarbeit mit Stromae. Hier könnt ihr mal reinhören: PaulStromae. Am 29. August soll die Zusammenarbeit dann endlich erscheinen!

Expand Foto: Rough Trade Paul Kalkbrenner

Hintergrundwissen: Der in Leipzig geborene Paul Kalkbrenner zählt seit Ende der 1990er-Jahre zu den prägenden Akteuren der elektronischen Klubmusik in Deutschland. Seit 1999 veröffentlichte er zahlreiche Tracks, die insbesondere in der Klubszene große Beachtung fanden – darunter Titel wie „Friedrichshain“, „Heinzens Weinsenz Schweinzens!“ (als Expander & Kalkito, erschienen auf dem portugiesischen Label Soniculture), „Der Buhold“ sowie „Feed Your Head“. Seine Produktionen zeichnen sich durch eine kraftvolle Mischung aus Techno, Elektro, Deep House und Minimal aus. Seite letzten vier Alben konnten sich allesamt in den Top 10 der deutschen Charts platzieren, „7“ erreicht sogar Platz 1.

