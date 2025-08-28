„Glaube an deine Träume“– IL VOLO

× Erweitern Foto: Leandro Manuel Emede

Mit ihrem aktuellen Album „Live at the Valley of the Temples“ (29. August) zollen die drei Tenöre von Il Volo der italienischen Musiktradition Tribut – kraftvoll, emotional und vor der beeindruckenden Kulisse des Tals der Tempel von Agrigent. Ein Ort, an dem Geschichte, Kultur und Musik zu einem eindrucksvollen Erlebnis verschmelzen. Im November kommen die 3 nach Deutschland. Wir konnten mit Il Volo chatten.

Ihre Musik verbindet klassischen Gesang mit modernen Pop-Elementen – wie ist dieser Stil entstanden? Das hat sich ganz natürlich entwickelt. Wir lieben klassische Musik, sind aber Kinder unserer Zeit, umgeben von Pop, Rock und Singer-Songwriter-Klängen. Die Mischung entstand spontan.

Sie haben mit Künstlern wie Plácido Domingo, Quincy Jones und Barbra Streisand gearbeitet – was war besonders prägend? Jeder hat uns etwas anderes beigebracht: Bei Barbra lernten wir Eleganz, bei Domingo Respekt vor Tradition, bei Quincy Jones Offenheit für Neues.

Gibt es jemanden, mit dem sie unbedingt zusammenarbeiten möchten? Jovanotti wäre großartig – kreativ, frei, unkonventionell. Generell interessieren uns Kooperationen mit Künstlern aus allen Genres, italienisch oder international.

Über zwei Millionen Menschen haben sie live erlebt – was macht ein Konzert unvergesslich? Das Publikum. Wenn wir leuchtende Augen sehen oder Stimmen hören, die mit uns singen, wird das Konzert magisch.

Wie unterschiedlich erleben sie das Publikum in Südamerika, Europa oder Asien? Jedes Publikum ist anders: Südamerika begeistert, Europa ist künstlerisch aufmerksam, Asien zeigt stillen, tiefen Respekt. Überall fühlen wir uns dank der Herzlichkeit unserer Zuhörer zu Hause.

Was verbinden sie mit dem deutschsprachigen Publikum? Präzision, Aufmerksamkeit, große Musikkultur. Deutschland und Österreich haben uns immer herzlich und respektvoll empfangen.

Wie gelingt ihnen das Miteinander auf Tour? Wir kennen uns wie Brüder, unterstützen und respektieren einander. Ohne diese Verbindung wären wir nicht da, wo wir heute sind.

Gibt es unter ihnen einen Spaßvogel oder einen ernsten Typen? Die Rollen wechseln! Manchmal ist Gianluca nachdenklich, Piero rational, Ignazio der Spaßvogel – dann tauschen wir. Wir lachen viel, sind aber ernst, wenn es nötig ist.

Ihr Engagement für Frieden und Auftritte wie beim Weltjugendtag zeigen gesellschaftliches Bewusstsein – was treibt sie an? Musik ist ein Medium, das mehr ausdrücken kann. Am Weltjugendtag haben wir eine Einheit gespürt. Gefühle zu teilen, die verbinden, ist unser Antrieb.

Welche Botschaft möchten sie Ihren Fans vermitteln? Glaube an deine Träume, bleibe dir selbst treu, zeige deine Gefühle. Musik kann trösten, inspirieren und Menschen verbinden. Wenn jemand sich verstanden fühlt, haben wir etwas Wichtiges erreicht.

Wie stellen sie sich Il Volo in zehn Jahren vor? Reifer, aber immer gemeinsam. Eventuell parallele Projekte, aber stets verbunden durch einen roten Faden.

Welche drei Worte beschreiben Il Volo heute? Leidenschaft. Weiterentwicklung. Harmonie.

*Interview: Reinhard Franke