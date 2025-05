Heute neu: „Can We Find a Way“ von Fritz Kalkbrenner

× Erweitern Foto: L. Wassmann

So geht das! Mit einem smoothen Beat und Fritz Kalkbrenners markanter Stimme (diesmal aber etwas verfremdet) fühlt sich der Track an wie ein nächtlicher Deep Talk – nachdenklich, aber mit richtigem Flow, ein bisschen melancholisch, aber trotzdem voller Hoffnung.

Der brandneue Klubkracher „Can We Find a Way“ erscheint heute, am 16. Mai. Das Lied sei der Soundtrack für jene magischen Momente, wenn die Nacht gerade erst anfängt – oder langsam zu Ende geht. Musik, die genauso auf dem Dancefloor funktioniert wie in der hyggeligen Bude. Modern, hypnotisch. Und die Vocal Dance Nummer geht wirklich direkt unter die Haut! Fritz Kalkbrenners große Stärke, der soulige Gesang, der seinen House-Tracks das gewisse Etwas verpasst, ist hier sehr präsent, aber eben anders als sonst. Eine zweite, fast schon schwebende Frauenstimme bringt eine feine Spannung rein und macht den Song noch intensiver. Das hier sind zudem keine reinen Partybeats – „Can We Find a Way“ ist eine Komposition, bei der #mensch auch mal in stillen Momenten so richtig eintauchen kann. Chill-out mit ordentlichem Wumms. fritzkalkbrenner.com

