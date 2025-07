Rohe Essenz und tiefste Emotionen

×

Das Münchner DJ-Projekt Milk & Sugar präsentiert erneut eine fette Doppel-CD voller Klubkracher und House-Tracks, die den Bogen von den legendären (queeren!) Anfängen von House in den 1980er-Jahren bis hin zu den aktuellen Sounds von 2025 spannt: „Summer Sessions 2025“.

Mit viel Gespür für Groove und Atmosphäre wurde hier eine sorgfältig kuratierte Auswahl an Tracks zusammengestellt, die sowohl nostalgische Vibes als auch moderne Klub-Energie vereint. Ob unter freiem Himmel auf sommerlichen Rooftop-Partys oder in dunklen Klubs während der kalten Jahreszeit – die kraftvollen House-Beats und deepen Rhythmen dieser Compilation bringen jeden Dancefloor zum Beben. Milk & Sugar aus Bayern beweist einmal mehr ein feines Gespür für zeitlose Dance-Music und liefern einen Soundtrack, der Generationen von Klubgängern miteinander verbindet. Ein absolutes Must-Have für alle Liebhaber*innen elektronischer Musik und ein musikalischer Rückblick durch über vier Jahrzehnte House-Kultur – voller Emotion, Energie und Ekstase. Unsere Anspieltipps sind „Hideaway (Classic Piano Revibe)“ (Kieszas Klassiker in der Version von Mattei & Omich) und „Nobody Else“ von Tommy Gustav.

Etwas Hintergrundwissen: In den 1980ern fing es in den Klubs richtig an zu brodeln: Stampfende High-Energy-Beats trafen auf Gospel- und Soul-Samples und coole Elektro-Vibes – und plötzlich befruchteten sich die Sounds gegenseitig. Auch Disco, mit seinen üppigen Streichern und funky Grooves, mischte kräftig mit. In Städten wie Detroit und Chicago schraubten DJs wie Frankie Knuckles oder Steve "Silk" Hurley an neuen Tracks – roh, tanzbar und komplett neu. Das war die Geburtsstunde von House. Und warum heißt das Ganze überhaupt „House“? Ganz einfach: Der legendäre US-Klub Warehouse in Chicago war der erste Spot, der sich voll und ganz diesem neuen Sound verschrieben hat. Der Rest ist Klubgeschichte.

