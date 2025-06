Neu im Juni: „Happy Tears“ von Gloria Gaynor

Expand Gloria Gaynor Ihre Version von „Walk on By“ war 1975 in Deutschland erfolgreicher als die Version von Dionne Warwick 1964.

Neue Musik der Soul- und Disco-Legende Gloria Gaynor, die 2020 noch mit einem Grammy ausgezeichnet wurde. Eine für Hits wie „Never Can Say Goodbye“, „How High the Moon“, „I Am What I Am“ und „Reach Out, I’ll Be There “ weltbekannte Künstlerin, die 1978 mit „I Will Survive“ unsterblich wurde, erfreut uns endlich mit neuer Musik. Einer EP.

„Happy Tears“ ist eine herrlich unaufgeregte Musikzusammenstellung von Liedern mit einem Thema, Gloria Gaynors Thema überhaupt, dem Überwinden von Beziehungsproblemen, dem Finden von Glück nach Rückschlägen. Unsere Anspieltipps sind „When I See You“ und „Fida Known“.

Expand Fotos: BMG, Universal Music Japan Gloria Gaynor, Kylie Minogue Zusammen mit Kylie sang sie 2022 „Can't Stop Writing Songs About You“ auf derem Album „Disco“.

Gloria Gaynor (geboren am 7. September 1943) ist seit den 1970ern nicht aus der Musikwelt wegzudenken – und auch heute noch landet sie regelmäßig hoch in den Dancecharts. Besonders in der queeren Szene ist sie eine feste Größe. Gloria Gaynor ist eine Disco-Ikone mit tiefem Glauben und großer Stimme, die immer wieder neue Generationen begeistert, etwa in den 1980ern mit dem oben erwähnten „I Am What I Am“ (aus dem queeren Stück und Film „La Cage aux Folles“) oder in den 1990ern mit „Mighty High“ und Remixen wie zum Beispiel „Can’t Take My Eyes Off You“ (Black Box Mix). Auch in den 2000ern war die Sängerin voll am Start: 2001 holte Gloria mit „Just Keep Thinking About You“ Platz 1 der US-Dancecharts, 2002 legte sie mit „I Never Knew“ direkt nach, 2020 gab es dann einen Grammy für das erfolgreiche 2019er-Album „Testimony“ (wir berichteten). Jetzt geht ihre musikalische Reise weiter.

