King Princess – „Girl Violence“

Foto: Conor Cunningham

Ihr neues Album sei ein „kathartischer Ausbruch gitarrengetriebener Rache, der sich gegen falsche Freunde, Schwulenhetzer und jeden richtet, der sie jemals klein fühlen ließ.“ Vor allem ist es aber hochenergetische Musik!

Das 2025er-Werk von King Princess ist in Zusammenarbeit mit Jake Portrait (Lil Yachty, Alex G, Unknown Mortal Orchestra) und Aire Atlantica entstanden – bekannt durch SZAs „Low“. Es klingt wie ein Befreiungsschlag: Die in Brooklyn lebenden Sängerin, Multiinstrumentalistin, Songwriterin, Produzentin und Schauspielerin räumt nach dem völligen Chaos in ihrem Leben auf, bricht aus alten Strukturen aus, verlässt das Rampenlicht und ihr Majorlabel, trennt sich, zieht weg – und landet schließlich wieder in New York, wo sie aufgewachsen ist. Trotz allem findet sie neue Energie und kreative Klarheit, um genau das Album zu machen, das sie sich immer vorgestellt hat: persönlich, stark, kompromisslos. Oft unterschätzt, nutzt sie das jetzt als Antrieb – auf „Girl Violence“ übernimmt sie komplett das Ruder und zeigt, was wirklich in ihr steckt. Am 17. Dezember präsentiert es King Princess live im astra auf dem RAW-Gelände.