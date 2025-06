Klasse! Agnes voll auf House

× Erweitern Foto: Universal Music 2022 arbeitete Agnes erfolgreich mit Purple Disco Machine zusammen.

Expand Agnes Carlsson: 2008 noch ganz brav.

„Release Me“ und auch „On and On“ sind ihre Hits in Deutschland, in ihrer Heimat Schweden ist Agnes allerdings ein Superstar mit einer ganzen Reihe an Hits und Nummer-1-Hits. Ihr neues Lied könnte auch bei uns wieder punkten: „Balenciaga Covered Eyes“.

Die schwedische Musikerin, die heute in Stockholm lebt, startete ihre beeindruckende Musikkarriere schon mit 16 Jahren – ihr außergewöhnliches Talent katapultierte sie früh ins Rampenlicht. Es folgten Welttourneen und drei sehr erfolgreiche Alben, darunter der weltweite Hit „Release Me“. Und jetzt kommt sie mit einer klubbigen Dance-House-Nummer zurück. Ein Lied, das auf ganzer Linie überzeugt – und die Dancefloors schon erfolgreich beschallt.

Mit ihrem letzten Album „Magic Still Exists“ (2022) wurde Agnes viermal für den schwedischen Grammy nominiert. Zusammen mit Vincent Pontare, Salem Al Fakir, Kerstin Ljungström und Maria Hazell wurde Agnes außerdem als „Komponistin des Jahres“ ausgezeichnet. Und schon bald wird ein neues Werk erscheinen, „Balenciaga Covered Eyes“ ist ein Vorbote. Und der hat es in sich! Hör und schau mal rein: