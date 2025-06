Woohoo! Madonna beglückt mit „Veronica Electronica“

× Erweitern Foto: Warner Music Madonna Die 8-Track-LP enthält neu bearbeitete Versionen seltener und unveröffentlichter Remixe des „Ray of Light“-Albums und das Original-Demo von „Gone, Gone, Gone“ von 1997.

Madonna, inszeniert von Mario Testino

Was lange währt wird auch mal sehr gut. Jetzt endlich, Ende Juli, wird Madonna „Veronica Electronica“ veröffentlichen. Ein Album, an dem sie schon 1997 arbeitete, ein Werk, das quasi das Remixbegleitalbum zu ihrem Klassiker „Ray of Light“ von 1998 darstellt.

Es erscheint am 25. Juli und bietet nicht nur herausragende Versionen einiger der Lieder, sondern mit „Gone, Gone, Gone“ auch noch eine Komposition in der 1997er-Demo-Version, die nun erstmals offiziell erscheint. Natürlich haben dieses Lied schon die meisten Fans ... Aber nicht auf Vinyl und zudem nicht auf offiziellem Wege bekommen! Unsere Anspieltipps sind neben diesem „neuen“ Lied auch noch „Skin (The Collaboration Remix Edit)“ (hier bei uns kannst du reinhören!), „The Power of Good-Bye (Fabien's Good God Mix Edit)“ und „Nothing Really Matters (Club 69 Speed Mix Meets the Dub)“. Danke, Madonna ... Wir mussten wirklich lange darauf warten. Und wurden belohnt! www.madonna.com

