Benny Andersson, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad und Björn Ulvaeus, ein Quartett, das begeistert.

Es ist wieder so weit: Zeit, sich dem Zauber jener vier Buchstaben hinzugeben, die wie kaum ein anderes Kürzel für die pure Magie des Pop stehen – ABBA. Die erfolgreichste Popband aller Zeiten feiert ein Vermächtnis, das seit über 50 Jahren Menschen rund um den Globus begeistert, berührt und vereint. Schon die ersten Takte eines ihrer unzähligen Welthits reichen aus, um Generationen in kollektive Ekstase zu versetzen.

„Waterloo“, „Voulez-vous“, „Dancing Queen“, „The Day Before You Came“, „Super Trouper“ oder „Take a Chance on Me“, „SOS“ und „Don’t Shut Me Down“ – ABBAs Lieder sind mehr als nur Hits. Sie sind musikalische Meilensteine, emotionale Begleiter.

Hinter diesem beispiellosen Erfolg stehen vier Künstler*innen, deren Namen längst Musikgeschichte geschrieben haben: Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson, Björn Ulvaeus und Agnetha Fältskog. Zwischen 1972 und 1982 prägte ABBA den Sound einer ganzen Generation – und weit darüber hinaus. Ihre kreative Handschrift beeinflusste das internationale Musikgeschehen nachhaltig. Und als wäre das nicht schon genug, gelang der Band im Jahr 2021 ein spektakuläres Comeback, das weltweit gefeiert wurde – ein emotionales Wiedersehen, das Fans zu Tränen rührte. Dieser ungebrochene Hype lebt nicht nur auf Streaming-Plattformen oder in Retro-Playlists weiter – er wird auf der Bühne zum Leben erweckt. Mit ABBAMANIA – THE SHOW wurde eine Live-ABBA-Tribute-Show geschaffen, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, das musikalische Erbe ABBAs mit all seiner Leidenschaft, Energie und dem unverwechselbaren Glanz auf beeindruckende Weise zu zelebrieren. Es ist nicht nur eine Hommage – es ist ein Erlebnis, das unter die Haut geht.

Vom 7. bis zum 27. April 2026 ist ABBAMANIA – THE SHOW im Rahmen der „Dancing Queen Tour 2026“ unterwegs und macht unter anderem in Lüneburg, Münster, Köln, Hannover, Berlin, Nürnberg, Mannheim und Leipzig Station. www.semmel.de