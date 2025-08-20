„Mut zur Liebe“ – AnNa R.s neues Album

2025 ist die Stimme von Rosenstolz ist für immer verstummt. Im Alter von nur 55 Jahren starb die Berliner Sängerin AnNa R. – trotzdem erscheint am 10. Oktober ein neues Album von ihr: „Mut zur Liebe“.

Thematisch dreht sich alles um Liebe, Menschlichkeit, Frieden und das Miteinander. Über die Musikerin: AnNa R., geboren am 25. Dezember 1969 in Berlin, versuchte schon zu DDR-Zeiten im Musikbereich Fuß zu fassen, stieß jedoch aufgrund ihrer kritischen Texte immer wieder auf Hindernisse. Bei der Aufnahmeprüfung an der Musikschule Friedrichshain, bei der AnNa R. mit einem Song von Whitney Houston antrat, scheiterte sie – und wurde Chemielaborantin. Doch die DDR-Repressalien konnten sie nicht stoppen: 1991 gründete AnNa R. mit Peter Plate die Band Rosenstolz, schon 1994 gelang eine erste Platzierung in den Hitlisten: „Nur einmal noch“. 1998 kam dann der Durchbruch für Rosenstolz dank der Doppel-Single „Herzensschöner / Königin“ – zugleich eine Bewerbung beim nationalen Vorentscheid zum ESC. Daraus wurde zwar nichts, aber der Erfolg war fortan da. Ihre Lieder wie „Gib mir Sonne“, „Liebe ist alles“, „Wir sind am Leben“ oder auch „Ich bin ich (wir sind wir)“ sowie „Sternraketen“ und „Auch im Regen“ waren nicht nur der Soundtrack für viele, viele Queers, sie schafften auch den Sprung in die vordersten Chart-Regionen. Hoffentlich auch dieses Album – in Gedenken an AnNa. „Mut zur Liebe“ erscheint auf Vinyl, CD und digital. www.anna-r.de

