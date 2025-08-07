Nonbinär 1978. Und mighty real!

×

Sylvesters Sexualität an erster Stelle zu nennen, ist eigentlich nicht mein Ding. Aber wo gerade doch alle übers Gendern debattieren, macht es Sinn. Sylvester (6. September 1947 – 16. Dezember 1988) war schon in den 1970ern und 1980ern they und einfach #mensch. Das ist also nichts Neues. Und nichts, über das diskutiert werden muss.

Die Herzen öffnete they aber zuerst mit der Musik. Eine groovende, stampfende, energiegeladene und soulige Tonexplosion, die weltweit die Charts aufmischte und die Klubs zum Ausflippen brachte. Sylvesters Album „Step II“ von 1978 wird im Herbst diesen Jahres, am 10. Oktober, neu und aufwendig ergänzt und erweitert wiederveröffentlicht. Mit einer CD zusätzlich, hier kommen dann Künstler*innen wie Bright Light Bright Light zum Zuge und legen Hand an Sylvesters ikonische Klubhits wie „Dance (Disco Heat)¡ und „You Make Me Feel (Mighty Real)“. Sylvester verzeichnete bis Ende der 1980er eine bemerkenswerte Karriere im Bereich Soul, Funk und Disco. Und dieses Erbe wird bewahrt!

Expand 1986 führte Sylvester mit diesem Lied die US-Dancecharts an. Das Cover stammt von Keith Haring (1958 – 1990)!

Sylvesters musikalischer Stil war geprägt von einer außergewöhnlich hohen Gesangsstimme, mit der Sylvester sich deutlich von anderen Künstler*innen seiner Zeit abhob, sowie von einer offenen, selbstbewussten queeren Identität, die they zu einer Ikone der LGBTQ*-Community machte. Größte Popularität erreichte Sylvester ab 1977, insbesondere in Zusammenarbeit mit dem Gesangsduo Two Tons O'Fun, das später unter dem Namen The Weather Girls internationale Berühmtheit erlangte. Zu seinen bekanntesten Hits aus dieser Schaffensphase zählen unter anderem „You Make Me Feel (Mighty Real)“, „Stars“, „I Need You“, „Take Me to Heaven“ sowie die Klubklassiker „Someone Like You“ und „Do You Wanna Funk?“, ein Lied, das they gemeinsam mit dem Produzenten und Synthesizer-Pionier Patrick Cowley aufnahm. Sylvester war auch an einigen Versionen von Cowleys erfolgreichem Titel „Menergy“ beteiligt, einem Stück, das 1981 die Spitze der US-amerikanischen Dancecharts erreichte. Die musikalische Zusammenarbeit zwischen den beiden gilt bis heute als stilprägend für die Entwicklung elektronischer Tanzmusik der frühen 1980er-Jahre.

Doch Sylvester in den späten 1980er-Jahren gesundheitliche Rückschläge hinnehmen ... Am 16. Dezember 1988 verstarb they infolge von Komplikationen im Zusammenhang mit einer HIV-Infektion. Theys Tod markierte nicht nur einen großen Verlust für die Musikwelt, sondern auch für die queere Community, in der they sich zeitlebens engagiert hatte. Bis heute leben Sylvesters musikalisches Vermächtnis und gesellschaftliches Engagement weiter. Die Einnahmen aus Sylvesters Musik unterstützen nach wie vor zwei kalifornische Organisationen, die sich dem Kampf gegen HIV und AIDS widmen und sich für Betroffene einsetzen. Sylvester bleibt eine bedeutende Figur in der Geschichte der Pop- und Klubmusik – nicht nur wegen seines Talents, sondern auch wegen seines unermüdlichen Einsatzes für Sichtbarkeit, Gleichberechtigung und Menschlichkeit. sylvesterofficial.com