„One Look“ – Inner City melden sich zurück

Als es 1987 mit den ersten Veröffentlichungen für DJs, zum Beispiel „Big Fun“ und „Good Life“, mit Inner City losging, war nicht davon auszugehen, dass es diese Truppe noch 2025 geben wird. Und dass deren Musik immer noch in den Klubs relevant ist.

Die erste Version von „One Look“ ist erschienen – und sorgt einmal mehr für volle Dancefloors. Der kraftvolle Track wurde von DJ-Legende Kevin Saunderson gemeinsam mit seinem Sohn Dantiez produziert. Die soulige Stimme dazu stammt von der talentierten Sängerin Steffanie Christi'an. Wenn es um die Wurzeln und die Seele des Detroit Techno und House geht, fällt unweigerlich ein Name: Kevin Saunderson. Der legendäre Produzent und DJ ist nicht nur einer der stilprägenden Köpfe der elektronischen Musikszene, sondern auch ein echtes Urgestein der Klubkultur. Bereits in den späten 1980er-Jahren sorgte er – zunächst gemeinsam mit seinen Freunden Juan Atkins und Derrick May, die gemeinsam als „The Belleville Three“ bekannt wurden – für weltweite Furore. Mit „Big Fun“, ein echter Meilenstein der Dance-Music-Geschichte, katapultierte sich Saunderson und sein Projekt Inner City auf die internationalen Dancefloors. Der Song war nicht nur ein Hit, sondern markierte den Beginn einer neuen Ära: House aus Detroit eroberte die Welt. Es folgten Klassiker wie „Good Life“, „Hallelujah“, „Pennies from Heaven“, „Ain't Nobody Better“, „Praise“ oder auch „Do Ya“ – Songs, die bis heute auf keiner House-Party fehlen dürfen und Generationen von Musikliebhabern beeinflusst haben. Und auch die späteren Produktionen nach jahrelanger Pause erreichten höchste Dance-Charts-Positionen, etwa „No More Looking Back“ und „Reach“. Hier bei uns kannst du das neue Lied der House-Legende anhören: „One Look“. innercitydetroit.com

