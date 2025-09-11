„Perimenopop“ – Das neue Album von Sophie Ellis-Bextor

× Erweitern Sophie Ellis-Bextor

Expand Foto: Bekky Calver Sophie Ellis-Bextor

Mit Erfolgen wie „Get over You“, „Take Me Home (A Girl Like Me)“, „Mixed Up World“, „Groovejet (If This Ain't Love)“ und „Heartbreak (Make Me a Dancer)“ landete Sophie Ellis-Bextor internationale Hits – auch wenn sie in Deutschland vor allem für ihren Klassiker „Murder on the Dancefloor“ bekannt ist.

Sogar ihr letztes Album „Hana“ von 2023 war in Großbritannien ein Top-10-Erfolg – bei uns wurde es allerdings kaum beachtet. Dabei verpassen wir wirklich gute Musik! Vielleicht ändert sich das ja diese Woche: Schon am Freitag erscheint endlich Sophie Ellis-Bextors achtes Studioalbum: „Perimenopop“ (Was für ein Titel!) **.

Die neue Platte der britischen Sängerin sei ein „positives, spielerisches Werk, das ihren aktuellen Lebensabschnitt würdige“, wie sie vorab verrät. Sophie Ellis-Bextor ist nun in ihren 40ern und weiß genau, wer sie ist – und genießt die damit verbundene Stärke und Lebensfreude. Disco für Erwachsene, da machen auch oft die Texte Sinn und nicht nur Spaß. Unsere Anspieltipps sind „Freedom of the Night“, „Relentless Love“ und „Stay on Me“, das heute seine Premiere feiert! Bei uns kannst du es genießen:

** Die Perimenopause ist bei Frauen die Übergangsphase von der fruchtbaren Lebensphase zur Menopause.

× Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu

Besuch uns auf Instagram: