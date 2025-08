Felix sommerlich entspannt

× Erweitern Foto: Universal Music Felix Jaehn

Expand Foto: FelixJaehnMusic Felix Jaehn 2022

Felix Jaehn hat passend zum Hochsommermonat August ein Neues Lied im Angebot. Eine sommerliche Popnummer, die schnell ins Ohr geht.

★ „Wake Up (With You Mine)“ ist ein leichter, sommerlicher Pop Song, der 2018 in Los Angeles geschrieben wurde. Ursprünglich war der Song als Nachfolger des Albums ‚I‘ geplant. Er wurde aber nie veröffentlicht ... bis jetzt“, so Felix Jaehn über sein brandneues Stück, eine Zusammenarbeit mit NASRI (der Sänger erlangte 2014 als Leadsänger von MAGIC! mit dem Hit „Rude“ weltweiten Ruhm). „Wake Up (With You Mine)“: Ein Lied, das stellenweise mehr nach Ace of Base, die No Angels & Boney M. klingt als nach Felix Jaehn. Felix weiß eben zu überraschen!

Hintergrundwissen: Mit Charts-Erfolgen wie „Book of Love“, „Cheerleader“, „No Therapy“, „Waking Up“ (mit Leony), „Bonfire“, dem Welthit „Ain’t Nobody (Loves Me Better)“ (mit Jasmine Thompson) und „Rain in Ibiza“ (mit Calum Scott) feierte Felix Jaehn (geboren am 28. August 1994 in Hamburg) internationale Erfolge. 2018 outete sich der Künstler als bisexuell. Ende April 2024 folgte ein weiteres Coming-out: Seitdem nutzt Felix Jaehn auch den Namen Fee und identifiziert sich als nicht-binär.