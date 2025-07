„Techno Club Vol. 75“ – Talla 2XLC & Dr. Motte

×

Expand Foto: M. Rädel Klub, Party, Techno Techno ist Lebensfreude und Community-Gefühl – „Der Klang der Familie“.

Zum Jubiläum gibt es zwei CDs voller Klub- und Festival-Hits: „Techno Club Vol. 75“ überzeugt auf ganzer Linie und mit derben Bass Drums.

Mit dabei ist natürlich auch der Mastermind der Serie: Talla 2XLC. Der Produzent und DJ aus Frankfurt zählt zu den prägenden Figuren der Techno- und Rave-Szene. Bereits 1984 veranstaltete er hier den ersten „Technoclub“ – genau auf dieser Frankfurter Party basiert die spätere, legendäre CD-Reihe.

Expand Foto: M. Rädel Einer der berühmtesten Klubs der Welt: das Berghain.

Frankfurt? Wird oft vergessen, ist aber eine echte Musikmetropole. Klubs wie das Dorian Gray, Künstler wie Sven Väth und Acts wie SNAP!, Jam & Spoon oder Culture Beat sorgten damals (und teilweise bis heute) für weltweite Aufmerksamkeit und zahlreiche Hits.Und Talla 2XLC ist immer noch erfolgreich am Start. Mit dabei bei dieser Jubiläumsausgabe ist auch Dr. Motte, der „Loveparade“-Erfinder aus Berlin, zusammen mischten sie diese Tracks.„Techno Club Vol. 75“ ist eine treibende Reise in wilde Klub- und Technokosmen, ein stampfender Beweis, dass Techno auch 2025 Klubber und FestivalFans zur Ekstase bringt – und in den Charts ohnehin neben deutschem Hip-Hop tonangebend ist. Unsere Anspieltipps sind DR. MOTTE & ERIC SNEO mit „We Are Here“, „Afterglow“ von DOPPENBERG & HARSHIL KAMDAR sowie ALEX M.O.R.P.H. & CARI mit „Free as a Bird“ und „Rave the Planet“ von A*S*Y*S + KAI TRACID.

Expand Foto: Mute Moby Mobys Karriere begann in den 1980ern, sein letztes Album „Always Centered at Night“ erschien 2024 und erreichte in vielen Charts die Top 10.

Etwas Hintergrundwissen: EDM – Drei Buchstaben, die (fast) alles abdecken. Vor allem in den USA ein Oberbegriff für alles, was elektronisch klingt und tanzbar ist. In Europa und anderswo schaut #mensch da schon genauer hin: Ob harter Techno, schneller Trance, wilder Rave oder schräger Elektro – die Unterschiede sind hörbar. Und wichtig. Elektronische Klubmusik kam schon Mitte der 1980er groß raus. DJs mixten Sounds von Kraftwerk, frühem House, High Energy (von Legenden wie Patrick Cowley oder Giorgio Moroder), Underground-Elektro aus Frankfurt – und mischten alles mit einer guten Portion Punk-Attitüde. Fertig war der Soundtrack für lange Nächte. Schon damals galt: Hauptsache es knallt. Techno war (und ist) alles – laut, verspielt, düster, euphorisch, schnell. Keine Regeln, keine Grenzen, nur Beats. Viele Tracks schafften es seitdem sogar in die Charts. Und bleiben bis heute Klassiker: „Sonic Empire“ von WestBam / Members of Mayday, „Feeling So Real“ von Moby, „Beyond Time“ von Blank & Jones, „Levels“ von Avicii – und auch Tracks wie „Das Boot“ von U96, BENNETTs „Vois sur ton chemin“ oder „James Brown Is Dead“ von L.A. Style starteten in den Klubs! Techno ist bis heute ein Klub-Dauerbrenner. Und taucht auch regelmäßig in den Charts auf, zum Beispiel durch Sampler wie diesen. zyx.de

