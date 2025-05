Tom Goss: Sexy Bären, schwule Erotik und pure Lebensfreude

× Erweitern Foto: Michael Serrato

Expand Foto: Michael Serrato

Nach den erfolgreichen Singles „Bears“, „Round in All the Right Places“ und „Nerdy Bear“ kommt nun die nächste Popnummer aus dem Hause Tom Goss, die fülligere und behaarte Männer preist: „Bear Soup“. Und die macht richtig Spaß!

„Ich habe über lustige Möglichkeiten nachgedacht, Body Positivity zu feiern, insbesondere im Bären-Ökosystem“, verrät Goss dazu. „Mir kam die Idee: Warum haben Bären nicht ihre eigene Twerk-Hymne? Die meisten Bären haben mehr zum Twerken als nur ihren Hintern. Ich möchte, dass die Leute mit ihrem Bauch, ihrem Hintern und allem anderen, was wackelt, twerken!“

Mit „Bear Soup“ (das Lied erscheint heute!) schlägt der US-Sänger ein neues und selbstbewusstes Kapitel in seiner musikalischen Laufbahn auf. Der Track markiert für den Tom einen mutigen stilistischen Aufbruch und stellt zugleich seine bisher tanzbarste Veröffentlichung dar. Goss kombiniert dabei seine eigene kreative Handschrift mit einer kraftvollen, clubtauglichen Ästhetik, die von der energiegeladenen Präsenz zeitgenössischer Hip-Hop-Sterne wie Cardi B, Megan Thee Stallion, Ice Spice und Flo Milli inspiriert ist. Sein brandneuer Song pulsiert vor rhythmischer Intensität und bringt eine rohe, freche Dynamik auf die Tanzfläche – ein Statement für Selbstbewusstsein, Ausgelassenheit und Diversity. tomgossmusic.com

× Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu

Wir sind auch auf Instagram: