„Type Dangerous“ – Wie gefällt Euch das Neue von Mariah?

Mariah Carey

Mariah Carey präsentierte unlängst ein neues Lied. Die Fans und Hörer*innen sind allerdings nicht nur begeistern. irgendwie klingt „Type Dangerous“ nicht so, wie #mensch sich Mariah Carey wünschen würde. Was denkt ihr?

Foto: Universal Music

Seit den 1990er-Jahren gehört die US-Künstlerin zu den Weltstars der aktuellen Musikwelt. Das liegt vor allem an ihrer Musik, Hits wie „Dreamlover“, „It’s Like That“, „Hero“, „My All“ oder auch „Touch My Body“ sorgten für volle Tanzflächen oder tränengefüllte Augen, weil Herzschmerz. Aber auch an ihrem Talent, ihr Diven-Image augenzwinkernd zu befeuern und zu nutzen. Die 1970 geborene Künstlerin ist längst mehr als nur eine erfolgreiche Sängerin – sie ist ein Popkultur-Phänomen.

Mariah Carey

Mit ihrer beeindruckenden Stimme und einem Händchen für große Auftritte enttäuscht Mariah Carey so gut wie nie. Selbst wenn ein Song mal nicht perfekt sitzt, sorgt sie mit einem charmanten Spruch für beste Unterhaltung. Vor allem ihr 1994er-Weihnachtslied „All I Want for Christmas Is You“ manifestierte ihren Status in der Popwelt. Durch Streaming und immer neue Sammel-Ausgaben (es gab auch eine Version mit Justin Bieber) wird es seit 2007 jedes Jahr zum Charterfolg. Jetzt zum Sommer hat die Musikerin aber einen smoothen R'n'B-Klopfer am Start, hier bei uns kannst du in „Type Dangerous“ reinhören. mariahcarey.com

