U96 & D72 & MYSTIC – „Ritmo De La Noche“

1990 hatte das Producer-Team AC Beat, Lagonda, Castioni und Wycombe, das später als U96 internationale Erfolge feierte, etwa mit „Love Sees No Colour“, „Das Boot“, „Love Religion“ und „Heaven“, einen ersten Hit: „Ritmo De La Noche“. Damals sang Verona Pooth mit. Nun gibt es den Remix!

Schon damals gab es diverse Versionen, am bekanntesten sind die zwei Originale von Chocolate / Mystic von den eben erwähnten Hamburger Musikern. Und sogar Coldplay verwendeten Teile des 1990er-Sommerhits, der wiederum auf „I Go to Rio“ von Peter Allen basiert, für ihren Hit „Every Teardrop Is a Waterfall“ 2011. „Ritmo De La Noche“ wurde einst belächelt, ist aber immer noch präsent. Wie das damals klang, kannst du hier erleben:

Wie das jetzt klingt, hörst du hier: