Zara Larsson setzt auf Eurodance – „Crush“

Der Sommer ist fast schon rum, ABER genau jetzt ist die Zeit, wo wir alle ganz entspannt die Hitze hinter uns lassen und den Spätsommer genießen können. Schön, dass es da Musik wie diese gibt.

Zara Larsson beweist bei „Crush“ einmal mehr ihr Händchen für die richtige Mischung aus 1990er-Retro-Beats, aktuellem Dance-Pop und einer Prise Herzschmerz. Etwas, was Skandinavier*innen scheinbar in die Wiege gelegt wird, #mensch denke nur an Ace of Base, Robyn oder auch ABBA. Zara Larsson (geboren am 16. Dezember 1997) verkörpert das Bild eines modernen Popstars in Perfektion – mit der Ausstrahlung, der Stimme und dem unerschütterlichen Ehrgeiz, der notwendig ist, um sich dauerhaft im internationalen Musikgeschäft zu behaupten. Bereits im Teenageralter machte sie erstmals auf sich aufmerksam: Mit gerade einmal 15 Jahren stürmte sie die Charts und sicherte sich ihre erste Nummer-eins-Single – ein früher Beweis für ihr außergewöhnliches Talent und ihre starke Bühnenpräsenz.

In den Jahren nach ihrem Durchbruch veröffentlichte sie eine ganze Reihe erfolgreicher Singles, von gefühlvollen Balladen bis hin zu energiegeladenen Dance-Pop-Hymnen. Songs wie „On My Love“ – eine gefeierte Kollaboration mit dem französischen Star-DJ David Guetta (Platz 3 in Schweden) – zeigen eindrucksvoll, wie souverän sie sich zwischen verschiedenen Stilrichtungen bewegt und dabei stets authentisch bleibt. Zara Larsson ist längst mehr als der Teenie-Star von einst: Sie ist eine etablierte Stimme der internationalen Popszene, die mit Leidenschaft, Talent und einem untrüglichen Gespür für den Zeitgeist ihre Karriere konsequent weiterentwickelt. www.zaralarssonofficial.com