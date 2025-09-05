Bevor der Herbst übernimmt: Musik an, Welt aus, Sommer an!

× Erweitern Foto: Freepik / pikisuperstar / CC0 „Don't be afraid (to let yourself go)“ 🎶

Bevor der Herbst übernimmt: Kopfhörer auf, Welt aus, Sommer an!

Bevor Hoodie-Wetter und Kuscheldecken regieren, gibt es mit der neuen 2CD von Milk & Sugar nochmal fette Beats, gute Laune und Summer-Feeling pur. Der perfekte Soundtrack, um den Sommer zu feiern – egal ob am See, im Café oder einfach beim Chillen mit Freunden.

Die erste CD von „BEACH SESSIONS 2025 – Compiled and Mixed by Milk & Sugar“ bietet eine Auswahl hochwertiger House-Tracks und Remixe aus der internationalen Szene – tanzbar, melodisch und mit viel Soul. Ideal für entspannte Stunden am Pool, in Beach-Klubs oder unterwegs, vermittelt sie das Lebensgefühl sonniger Tage am Meer.

Musik, perfekt für Momente der Entspannung oder persönliche Rückzugszeiten.

Die zweite CD schlägt leisere Töne an und widmet sich der ruhigeren Seite des Sommers. Mit Chill-out-Elementen, Balearic Vibes und stimmungsvollen Easy-Listening-Tracks entsteht eine warme, atmosphärische Klanglandschaft – perfekt für Sonnenuntergänge, Momente der Entspannung oder persönliche Rückzugszeiten. Mit „Beach Sessions 2025“ präsentiert Milk & Sugar ein sorgfältig kuratiertes Doppelalbum, das zwei unterschiedliche Facetten des Sommers musikalisch abbildet, unsere Anspieltipps sind unter anderem Chasing Kurt mit „Let It Run (Momo Khani & Meindel Remake)“, Rosario Galati & Yves Murasca und „Be Sure To Let Go (Sebb Junior Remix)“ sowie De-Phazz, DJ Cam mit „The Mambo Craze (DJ Cam Remix)“ und „Science & Passion“ von Pearldiver. Hier bei uns kannst du einmal in „BEACH SESSIONS 2025 – Compiled and Mixed by Milk & Sugar“ reinhören:

