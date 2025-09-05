Berge, Alpen, Bodensee, Bayern, Österreich, Schweiz

Bevor der Herbst übernimmt: Musik an, Welt aus, Sommer an!

Bevor Hoodie-Wetter und Kuscheldecken regieren, gibt es mit der neuen 2CD von Milk & Sugar nochmal fette Beats, gute Laune und Summer-Feeling pur. Der perfekte Soundtrack, um den Sommer zu feiern – egal ob am See, im Café oder einfach beim Chillen mit Freunden.

Die erste CD von „BEACH SESSIONS 2025 – Compiled and Mixed by Milk & Sugar“ bietet eine Auswahl hochwertiger House-Tracks und Remixe aus der internationalen Szene – tanzbar, melodisch und mit viel Soul. Ideal für entspannte Stunden am Pool, in Beach-Klubs oder unterwegs, vermittelt sie das Lebensgefühl sonniger Tage am Meer.

Die zweite CD schlägt leisere Töne an und widmet sich der ruhigeren Seite des Sommers. Mit Chill-out-Elementen, Balearic Vibes und stimmungsvollen Easy-Listening-Tracks entsteht eine warme, atmosphärische Klanglandschaft – perfekt für Sonnenuntergänge, Momente der Entspannung oder persönliche Rückzugszeiten. Mit „Beach Sessions 2025“ präsentiert Milk & Sugar ein sorgfältig kuratiertes Doppelalbum, das zwei unterschiedliche Facetten des Sommers musikalisch abbildet, unsere Anspieltipps sind unter anderem Chasing Kurt mit „Let It Run (Momo Khani & Meindel Remake)“, Rosario Galati & Yves Murasca und „Be Sure To Let Go (Sebb Junior Remix)“ sowie De-Phazz, DJ Cam mit „The Mambo Craze (DJ Cam Remix)“ und „Science & Passion“ von Pearldiver. Hier bei uns kannst du einmal in „BEACH SESSIONS 2025 – Compiled and Mixed by Milk & Sugar“ reinhören:

