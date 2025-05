Alles Liebe, Cher

× Erweitern Foto: cher.com Ob als Musikikone, Filmstar oder Stilvorbild: Cher ist und bleibt ein Symbol für Wandlungsfähigkeit, Selbstermächtigung und die Kraft, sich immer wieder neu zu erfinden!

Expand Cher Das Cover der Berliner blu durfte sie auch schon zieren.

„Strong Enough“ – und das seit Jahrzehnten: Die am 20. Mai 1946 geborene, Oscar-prämierte US-Schauspielerin und Sängerin Cher – bekannt aus Filmen wie „Mondsüchtig“, „Silkwood“, „Die Maske“, „Tee mit Mussolini“ oder „Die Hexen von Eastwick“ – gilt weltweit als Ikone. Besonders in der queeren Community wird sie für ihre musikalischen Meilensteine gefeiert.

Zu ihren größten Hits zählen „Believe“, „If I Could Turn Back Time“, „Bang Bang (My Baby Shot Me Down)“, „Gypsys, Tramps & Thieves“, „The Shoop Shoop Song (It's in His Kiss)“, „I Got You Babe“ – letzteres noch gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Sonny Bono im Duo Sonny and Cher – sowie weitere Hits und Klubfavoriten wie „Half-Breed“, „Take Me Home“, „Alive Again“ und „Woman’s World“, das 2013 dank stolzer 20 Remixe die Spitze der US-Dance-Charts erklomm.

Die queere Community hat Cher früh in ihr Herz geschlossen – nicht nur wegen ihrer empowernden Songs, sondern auch wegen ihrer Offenheit, Extravaganz und ihrer Unterstützung für LGBTIQ*-Rechte. Ihren Status als queere Legende unterstrich Cher 2002 mit einem unvergesslichen Gastauftritt in der Comedyserie „Will & Grace“, wo sie – ganz Cher – in der wohl glamourösesten Verkörperung Gottes auftrat. Und bei „Mamma Mia! Here We Go Again“ ließ sie 2018 als divenhafte Großmutter schmunzeln ... Heute wird sie 79 Jahre jung, wir wünschen alles Gute! cher.com