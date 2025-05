Colton Ford ist tot

× Erweitern Foto: @therealcolton / Colton Ford

Expand Foto: @ColtonFordMusic Die Pornokarriere war nur kurz, machte Colton Ford aber international bekannt.

Colton Ford, bürgerlich Glenn Soukesian, begann seine Karriere als Klubtänzer und Sänger, bevor er zwischen 2001 und 2003 in der US-amerikanischen Pornoindustrie tätig war. Wie heute durch unter anderem seine langjährige Freundin und Produzentin Chi Chi LaRue bekannt wurde, verstarb er gestern, am 19. Mai 2025.

„Ich bin zutiefst schockiert und traurig, vom plötzlichen Tod meines Freundes und Kultstars Glen, besser bekannt als Colton Ford, zu erfahren und berichten zu müssen“, so die Regisseurin auf Social Media. „Du wirst uns fehlen. Sing weiter im Himmel!“

Colton Ford, geboren am 12. Oktober 1962, wurde für seinen Adult Content mehrfach mit Preisen der Erotikbranche geehrt und auch mit dem „Grabby Award“ ausgezeichnet. Nach seinem Ausstieg aus der Pornobranche widmete sich Ford der Musik und der Schauspielerei. Sein Übergang ins Mainstream-Entertainment wurde in der Dokumentation „Naked Fame“ (2005) festgehalten. Ab 2007 spielte er die Rolle des Sheriff Trout in der Fernsehserie „The Lair“. Mit seinem Tod verliert die LGBTIQ*-Community einen Künstler und Aktivisten, unsere Gedanken sind bei seiner (Wahl-)Familie. linktr.ee/ColtonFord