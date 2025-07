Conchita macht den Todesengel

× Erweitern Foto: © Lukas Feix / WURSTTV.com Tom Neuwirth alias Conchita Wurst

An 12 Terminen im November ist Tom aka Conchita als Gast-Star im Musical „Romeo & Julia – Liebe ist alles“ in Berlin zu erleben.

„Wir sind begeistert, dass Conchita Wurst unser Ensemble verstärkt. Ihre Persönlichkeit, ihre Stimme und ihre künstlerische Vielseitigkeit werden dem Stück eine ganz neue Intensität verleihen“, äußert sich Peter Plate, der Theaterintendant, begeistert. Und auch der so gepriesene Tom Neuwirth aka Conchita Wurst freut sich: „Der Todesengel ist für mich Sinnbild für Wandel mit Emotion und Tiefe. Ich liebe Musik und entdecke auch das Theater immer mehr als künstlerische Ausdrucksform. Deshalb freue ich mich besonders auf diese speziellen Abende in Berlin“. Gut zu wissen: Als Appetizer erscheint heute, am 11.7., das von Conchita interpretierte Lied „So kalt der Tod“ als digitaler Download. Und wir haben das Lyric-Video dazu:

Expand Foto: M. Rädel Theater des Westens Das Musical „Romeo & Julia – Liebe ist alles“ gibt es im Berliner Theater des Westens zu erleben.

Wissenswertes: Tom Neuwirth, geboren am 6. November 1988, hat die Kunstfigur Conchita erschaffen (anfangs noch „Conchita Wurst“ – weil es eben „wurst“ ist, woher #mensch kommt oder wie #mensch aussieht). Der Bart gehört zur Figur, um ein starkes Zeichen zu setzen: Jeder Mensch ist anders, und genau das sollte man respektieren und feiern. 2018 machte er öffentlich, dass er schon länger HIV-positiv ist – nachdem jemand versucht hatte, ihn damit zu erpressen. Tom wollte zeigen, dass #mensch sich nicht schämen muss, und anderen Mut machen, offen damit umzugehen. Vor allem ist Tom Neuwirth aber Künstler. Und das extrem erfolgreich: Er erschuf 2014 einen echt besonderen Moment – nicht nur fürs Fernsehen, sondern auch für die LGBTIQ*-Community. Tom gewann als bärtige Dragqueen den Eurovision Song Contest. Mit dem Song „Rise Like a Phoenix“ hat er ganz Europa begeistert – sogar das Publikum in Russland hat dafür 8 Punkte gegeben (auch wenn die Jury nicht mitgemacht hat). musicalsberlin.com

