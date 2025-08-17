Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Robert!

×

Heute feiert der beliebte Wahlberliner Robert Royal seinen 35. Geburtstag – und blickt dabei auf eine außergewöhnliche Karriere und ein bewegtes Leben zurück. Geboren am 17. August 1990 im österreichischen Kapfenberg – der drittgrößten Stadt des Bundeslandes Steiermark – begann sein Weg fernab der großen Metropolen, doch mit einer klaren Vision: Ausdruck, Körperkunst und Freiheit zu leben und zu zeigen.

Mittlerweile lebt Robert in Berlin, wo er seit 2020 als Vollerotik-Model auf OnlyFans durchstartete und sich innerhalb kürzester Zeit eine beeindruckende internationale Fangemeinde aufbaute. Mit seiner unverkennbaren Erscheinung – tätowierter Körper, (oft) markanter Schnauzer, charismatische Ausstrahlung – wurde er rasch zu einer festen Größe in der queeren Erotik- und Kunstszene der Hauptstadt.

Tim Lienhard und Robert, aufgenommen im Lokschuppen bei Chantal.

☆ Doch Robert ist mehr als ein Model: Er ist ein Performer, ein Kunstschaffender, ein Szene-Liebling. Auf Veranstaltungen im KitKatClub oder den legendären „pornceptual“-Happenings bringt er immer wieder seine sinnliche Präsenz und künstlerische Energie auf die Bühne (an die Klubtüre ...) – stets freundlich, optisch provokant und mit einem klaren Gespür für Ästhetik, Spaß und Authentizität.

Ein besonderes Highlight seiner bisherigen Karriere: 2023 wurde Robert bei den renommierten „GRABBY AWARDS“ als „Best Top 2023“ ausgezeichnet – ein Meilenstein, der seinen Einfluss und seine Beliebtheit in der internationalen LGBTIQ*-Community einmal mehr unter Beweis stellt. Robert Royal steht für eine neue Generation queerer Künstler*innen: selbstbewusst, körperpositiv, politisch, sexy – und immer auf der Suche nach neuen Ausdrucksformen. Wir gratulieren von Herzen und freuen uns auf alles, was noch kommt! Alles Gute zum Wiegenfest, lieber Robert!

