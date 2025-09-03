Johannes Höfinger: „Klar, ich hatte einige freizügige Posts …“

×

× Erweitern Foto: @johannes_hofing Johannes Höfinger

Plötzlich ist die Community weg. So erging und ergeht es immer wieder Content-Creator*innen, wenn Facebook oder Instagram plötzlich „den Stecker ziehen“. Wir fragten bei Bauer, Model und Blogger Johannes Höfinger nach.

Expand Foto: @johannes_hofing Mehr zum Thema „Jungbauernkalender“ bekommst du hier.

Dein Instagram-Account ist gesperrt, nun hast du einen neuen. Warum ist er weg? Leider wurde mein alter Account gesperrt. Das war ein riesiger Schock für mich, denn ich hatte mir diese Community über Jahre aufgebaut – und fast 24.000 Follower verloren. Viele Menschen haben mich dort begleitet: von meinem Alltag am Hof über meine Reisen bis hin zu meinem Leben in der Öffentlichkeit. Aber ich habe beschlossen, nicht aufzugeben, sondern neu zu starten. Inzwischen sehe ich das Ganze sogar als Chance: Auf meinem neuen Account möchte ich noch ehrlicher, authentischer und persönlicher mit meiner Community sein.

Kam das Insta-Aus überraschend? Ja, das kam schon sehr überraschend für mich. Klar, ich hatte einige freizügige Posts und Reels – aber meiner Meinung nach gibt es weitaus „Schlimmeres“ im Internet, gerade auf Instagram! Noch dazu ist es für mich völlig unverständlich, dass ich trotz verifiziertem Account bis heute keine klare Antwort von Instagram erhalten habe.

Welche Lehren ziehst du daraus? Ich werde in Zukunft einfach auf vieles mehr achten. Es gab wirklich unnötige Meldungen – zum Beispiel eine Verwarnung wegen Mobbing für ein Foto, auf dem ich in Mykonos auf einem Stein sitze. Völlig unbegründet! Es ist schade, dass es Menschen gibt, die so etwas melden.

Wie sexy präsentierst du dich jetzt? Keine Sorge – es bleibt sexy! Vielleicht nicht mehr so sehr in den Posts, aber dafür umso mehr in den Storys.

Worauf freust du dich im Herbst? Ehrlich gesagt freue ich mich nicht besonders auf den Herbst, weil ich eher ein Sommermensch bin. Aber es stehen tolle Veranstaltungen und Urlaube an – und auf die freue ich mich sehr!

*Interview: Michael Rädel

www.instagram.com/johannes_hofing, www.facebook.com/johannes.hofinger