Neuer Podcast mit Barbie Breakout!

Ab heute – und ab jetzt immer donnerstags – gibt es „Doppelmaushälfte“ überall, wo es Podcasts gibt! Doch worum geht es bei dem gemeinsamen Projekt von Dragqueen Barbie Breakout und Content Creator Simon Dömer eigentlich?

Das verraten die beiden Queers gemeinsam (natürlich in einem Posting): „Wir sprechen über unsere doch sehr unterschiedlichen Erfahrungen: über das Leben, die Liebe, über Es-Eh-Icks, Familie, Identität, die Szene und immer wieder auch darüber, warum die Welt gerade mal wieder die Menschen aus der LGBTQIA+ Community hasst. Wird eine queere Angelegenheit!“ Prominente aus der vielfältigen queeren Community wie Leni Bolt, Riccardo Simonetti, Candy Crash und auch Conchita Wurst zeigen sich bereits begeistert. Trotzdem hatte Barbie Breakout trotz des Trubels noch Zeit, uns drei Fragen zu beantworten.

Expand Foto: M. Rädel Volksbühne, Barbie Breakout Barbie Breakout, geboren 1978, ist eine nicht-binäre Dragqueen, Aktivistin und TV-Persönlichkeit, die sich seit den 1990ern für LGBTIQ*-Sichtbarkeit und HIV-Aufklärung einsetzt, seit 2001 mit dem Namen Barbie Breakout.

Wie kam der Kontakt zu Simon Dömer zustande? Du, eigentlich kennen wir uns noch gar nicht, was die ganze Sache mit dem Podcast irrsinnig spannend und interessant macht, weil wir uns auch quasi im On kennenlernen. Wir wissen natürlich schon lange voneinander und folgen einander, haben gemeinsame Freund*innen, daher kam dann auch schlussendlich der Kontakt. Simon hatte letztes Jahr gemerkt, dass er mehr dezidiert queere Dinge erleben und besprechen will und so war dann die Idee mit dem gemeinsamen Podcast geboren. Zunächst stand das aber mehr so als Idee im Raum. Dieses Jahr dann trafen wir uns beim Shoot für die neue Sichtbarkeitskampagne der Riccardo Simonetti Initiative und kamen da ins Gespräch und waren uns auch schnell einig, dass es gerade angesichts der weltweiten Entwicklung DRINGEND Zeit ist für einen Podcast, bei dem man von zwei queeren Menschen bestens unterhalten wird und im Idealfall sogar noch was mitnehmen kann. Egal, ob man selber queer ist.

Wer gibt bei dem Podcast den Ton an? Wir sitzen glaube ich beide gleichwertig hinterm Steuer, mal hab ich zu einem Thema mehr zu sagen, mal Simon. Wir haben glücklicherweise beide kein Riesenego, können uns beide gut mal zurücknehmen und werden nicht nervös, wenn die andere Person mal drei Sätze mehr sagt. Und wir haben ja auch beide schon viel Podcasterfahrung, deswegen sind wir uns eigentlich auch fast immer einig, wenn es was zu entscheiden gibt.

Worauf können wir uns freuen? Wie schon gesagt ist der Podcast entstanden aus dem Wunsch, der wachsenden Queerfeindlichkeit etwas entgegenzusetzen. Aber wir hatten beide so gar keine Lust, einen belehrenden Problematisierungspodcast zu machen. Also gehen wir jede Folge sehr entspannt an. Wir lernen uns kennen, wir sprechen über unsere Leben und Erfahrungen, über Liebe, Sex und Männer an sich, aber natürlich auch über aktuelles Zeitgeschehen. Und ich wäre nicht ich, wenn ich dabei nicht auch mal plötzlich sehr leidenschaftlich politisch würde. Aber das ist nie das erklärte Ziel. Ich habe früher lange geglaubt, dass die Menschen schon verstehen werden, was falsch läuft, wenn man es ihnen einfach oft und laut genug an den Kopf haut. Heute glaube ich nicht mehr so daran, dass das mein Weg ist, mit den Leuten zu kommunizieren. Von oben nach unten sprechen funktioniert nicht, aber Menschen in deine Welt einzuladen und ihnen die Gelegenheit zu geben, sich da umzuschauen und zu verstehen, könnte besser funktionieren. Am Ende des Tages wollen wir natürlich auch einfach dafür sorgen, dass sich andere Queerlinge in diesen Zeiten nicht so alleine fühlen.

Hier geht es zum Podcast: doppelmaushaelfte.podigee.io

