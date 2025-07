„15 Years of SlothBoogie“ in der Panorama Bar

× Erweitern Foto: M. Rädel Berghain Das imposante Gebäude im Berliner Stadtteil Friedrichshain beheimatet das Berghain, Nachfolgeprojekt des legendären Klubs Ostgut (1998 – 2003), der wiederum aus der schwulen (Fetisch-)Partyreihe „SNAX Club“ heraus entstanden ist. Im Berghain befindet sich die Panorama Bar.

Expand Foto: M. Rädel Amanda Cox Joko Koma Michael Rädel Irrenhouse Joko Koma (rechts im Bild neben Amanda Cox) war schon das Werbegesicht des Berghains.

15 Jahre musikalisches Schaffen werden im hochsommerlichen Juli in Berlin, in der Panorama Bar des Berghain gefeiert. Am kommenden Freitag ist es so weit, wir gratulieren!

SlothBoogie ist längst eine feste Größe im Londoner Underground – ob als DJ-Crew, Label, Radioshow oder Partyreihe. In diesem Sommer feiern die Künstler*innen 15 Jahre voller Beats, Vibes und kreativem Output. Zum Jubiläum gibt es eine fette Werkschau mit 15 Tracks und natürlich eine große Sause in der legendären Panorama Bar, die am 11. Juli um 22 Uhr startet.

× Erweitern Foto: M. Rädel

Mit am Start ist am 11.7. unter anderem Demuja, der aus Österreich stammt und auf Labels wie Shall Not Fade, Nervous und natürlich SlothBoogie zuhause ist. Seine Sets bewegen sich gekonnt zwischen House, Disco und Electro – beim Birthday Bash wird er ein spezielles Hybrid-Live-DJ-Set abliefern. Außerdem dabei ist Intr0beatz aus Island – ein echter Deep-House-Spezialist, bekannt durch Releases auf Lagaffe Tales und Closer To Truth. Auch er ist auf dem Anniversary-Sampler zu hören. Und dann wäre da noch Philippa – ursprünglich aus Neuseeland, jetzt in Berlin aktiv. Sie hat in den späten 1990ern in Auckland mit Vinyls angefangen und sich Stück für Stück in die Szene gespielt. Seit ihrem Umzug nach Berlin 2013 produziert sie fleißig Tracks, unter anderem auf Freerange – und neuerdings auch auf SlothBoogie.

11.7., „15 Years of SlothBoogie“, Panorama Bar im Berghain, Am Wriezener Bahnhof, S Ostbahnhof, 22 Uhr