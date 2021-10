JUBILÄUM: 22 Jahre „Chantals House of Shame“

× Erweitern Foto: M. Rädel Chantals House of Shame 2021 September Chantal und Amy Strong

Foto: M. Rädel Chantals House of Shame Ades Zabel, Bodo und Alexander 2015

Auf den Tag genau am 14. Oktober 1999 öffneten sich zum ersten Mal die Pforten zu „Chantals House of Shame“, das wird am Donnerstag GROSS gefeiert. Wir haben für dich die schönsten Bilder aus 22 Jahren rausgesucht.

Nur wenige Partys bestehen über 20 Jahre und werden generationsübergreifend von der Partyszene angenommen. „Chantals House of Shame“ ist so eine Party, die Alt und Jung, Macho und Dragqueen, Queer und Hetero im housigen Tanz vereint. Um gefühlt ein Uhr nachts (also meist eher 2 Uhr) begeistert vom Partyanfang 1999 im Goldmine am Hackeschen Markt an eine Show.

Und die kann so unterschiedlich sein wie die Community selbst: Punk, Désirée Nick, Travestie oder auch Soul. Seit 1999 schon ist „Chantals House of Shame“ ein Ort, der allen Skandalen zum Trotz für gelebte Toleranz, Diversität und Kunst im Klub steht. Wer schon alles da war? Weltstar Katy Perry, Drag-DJane Fixie Fate, Sängerin Kaey, sowie Künstlerin Isa Genzken und Drag-Superstern Richie Rich. Und wir waren ab der ersten Party dabei ... Für die Sause am 14.10. angekündigt sind unter anderem die DJs Bürger Pe, M-Attack und die Dragqueen Alice Dee, die zusammen mit Nikita loslegen wird.

Immer donnerstags: Chantals House of Shame, Suicide Circus, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 23 Uhr

× Erweitern Foto: M. Rädel Oshri Oshri (rechts) begeistert hier immer wieder, das Bild ist von 2017

× Erweitern Foto: M. Rädel Cole Black, Chantal und Kaey backstage 2018

× Erweitern Foto: M. Rädel Chantal Rolfe 2017 vereint an der Bar: Chantal und Rolf Scheider

× Erweitern Tim Fischer Chantal Denis Fischer „Chantals House of Shame“ ist eine seit 1999 eine verschiedenste Sub- und Klubkulturen vereinende wöchentliche Party, die bei allen Skandälchen dann doch eines macht: Die Community erfreuen und verbinden. 2000 waren Tim und Denis Fischer aufgedrehte Gäste

× Erweitern Foto: M. Rädel Chantals House of Shame Jade Stievermann Ziemlich klubbige Freunde: Jade Pearl Baker und Oli 2019

× Erweitern Chantal Désirée Nick 2000 Désirée Nick und Chantal im Jahr 2000

× Erweitern Foto: M. Rädel Michael und Stella 2019

× Erweitern Foto: M. Rädel Chantals House of Shame / Lena und Bella 2018 Lena und Bella 2019

× Erweitern Foto: M. Rädel Isa Genzken / Chantal Isa Genzken und Chantal 2016

× Erweitern Foto: M. Rädel Modeopfer 2017 DJ Modeopfer 2017

× Erweitern Foto: M. Rädel Chantals House of Shame DJ Jaycap und Destiny Drescher 2020

× Erweitern Foto: M. Rädel Chantals House of Shame Thomas Götz von Aust, Richie Rich, Chantal und Retro Stinga 2021

× Erweitern Foto: www.facebook.com/KweeenVenus Chantal & Conchita Wurst La Wurst und Chantal 2016

× Erweitern Foto: M. Rädel Chantals House of Shame Andreas Schwarz und Erik 2019

× Erweitern Foto: M. Rädel Allucard Gitti Allucard präsentierte stolz sein prächtiges Dekolleté ... Da musste die aufgedrehte Gitti einfach zupacken! (2019)

× Erweitern Foto: M. Rädel Chantal und Andreas Schwarz 2019

× Erweitern Foto: M. Rädel Kenni Korvette (Transparent Tim) Miss Fish Chantal Auch Miss Fish aus Kopenhagen (2 v.l., ganz links: Transparent Tim, rechts daneben Chantal) trat hier schon auf, dieses Bild ist von 2019

× Erweitern Chantal, Bob Young, Diven Chantal, Bob Young und kesse Diven 1999/2000

Die am 1. März 1963 in Heidelberg geborene Veranstalterin ist eine lebende – Berliner – Legende. Losgelegt hat Chantal in den 1970ern fast zeitgleich mit Amanda Lear und Romy Haag – und kennt Letztere natürlich auch persönlich. Nach 17 Jahren „Transenstrich“ (Zitat) startete sie 1999 ihre Party „Chantals House of Shame“. www.facebook.com/ChantalsHouseofShame