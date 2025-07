47 Jahre gemein und nützlich

Expand Foto: M. Rädel SO36

Das SO36 in Kreuzberg feiert am 9. August ab 21 Uhr seinen Geburtstag. Und wartet mit einer Fülle an Künstler*innen auf, etwa Paula Sau sowie Kong Fuss & The Romantic Earthquake Band werden angekündigt.

✰ Die Location in der Oranienstraße 190 gibt es schon ewig – Ende des 19. Jahrhunderts war sie mal ein schicker „Restaurationsladen“. Und irgendwann ein Klub, aber nicht nur! Seit August 1978 werden hier auch politische Aktionen, Soli-Partys und alternative CSDs geplant, queere Projekte gepusht und queeres Leben verteidigt – egal ob gegen religiösen Stress oder politischen Hass. Hier haben schon Legenden wie Andreas Schwarz, New Order, Gloria Viagra, Nina Hagen, The Cure, Maria Psycho, Die Ärzte und viele andere aufgelegt, gespielt und gefeiert – und natürlich auch DJ mikki_p. Besondere Popularität werktags genoss das SO36 in den 1990ern mit seiner House-Mittwochsparty „Hungrige Herzen“ – und seit 1999 mit der Party „Gayhane“ (die sich aus dem „Salon Oriental“ von Fatma Souad entwickelt hatte).

Expand Foto: M. Rädel Direkt daneben ist der „Rio Reiser“-Platz.

„Wir feiern das Leben, den Widerstand, das Immer-noch-da-Sein. Kommt vorbei, stoßt mit uns an – wir sorgen für die Musik, ihr für die Stimmung. Lasst uns gemeinsam tanzen, trinken, laut sein – gegen die Midlife-Crisis die uns nicht unterkriegt“, so das Team der queeren Location auf Social Media dazu. „Seit 47 Jahren trotzt das SO36 dem Zahn der Zeit. Ein Ort, der geblieben ist. Kein Museum, keine Nostalgieshow, sondern ein lebendiger Raum für Kultur, Kreativität und Kontroverse. Ein Ort, der sich verändert hat und sich trotzdem treu geblieben ist, der Platz schafft für neue Stimmen, ohne die alten zu vergessen.“ www.so36.de

