„AMSTERDAM TECHNO RECORDS“ im ://about blank

× Erweitern Foto: M. Rädel Das ://about blank wurde 2010 als Technoklub und Kulturzentrum gegründet – mit einem klaren linken Selbstverständnis. Der Klub versteht sich als ein Ort der Offenheit, an dem sich Menschen unabhängig von Aussehen, Herkunft, Vorlieben, Identität oder körperlichen Voraussetzungen willkommen fühlen und gemeinsam eine gute Zeit erleben können.

Hypnotische Klangwelten im ://about blank! Eine technoide Partynacht für alle, die sich ganz dem Puls der Musik hingeben wollen.

💛 In einer warmen Donnerstagnacht mitten im Hochsommer lädt das angesagte Label Amsterdam Techno Records ein, sich auf eine intensive Reise durch treibende Rhythmen und hypnotische Klangwelten einzulassen. Das Label „möchte durch Techno einen positiven Einfluss auf die Welt ausüben, indem es Techno-Künstler*innen eine Plattform in der Branche bietet.“

Auf zwei Floors entfaltet sich im ://about blank, dem populären Klub am Markgrafendamm, am 24. Juli ab 23 Uhr die gesamte Bandbreite dessen musikalischen Selbstverständnisses – von deepen, tranceartigen Hypnotic-Sounds über groovige, perkussive Hard-House-Beats bis hin zu kompromisslosem, energiegeladenem Techno. Eine Nacht für alle, die den Sound nicht nur hören, sondern spüren wollen.

24.7., „Amsterdam Techno Records“, ://about blank, Markgrafendamm 24c, S Ostkreuz, 23 Uhr, ://aboutblank.li

