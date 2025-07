Ein Aufstand der Farben

× Erweitern Foto: M. Rädel The Knast Das ehemalige Gefängnis lockt immer viele Kunstinteressierte an.

Expand Das Bild stammt von JJ Mogat.

Ab dem 10. Juli ist es endlich so weit: Die viel beachtete und im Vorfeld heiß diskutierte Ausstellung „intersectional 7.0: REVOLT OF COLOUR“ von prideART Berlin e.V. öffnet ihre Türen und verspricht ein kraftvolles Statement für Diversität, Sichtbarkeit und gesellschaftlichen Wandel.

Mit einer beeindruckenden Vielfalt an künstlerischen Positionen, mutigen Perspektiven und einem klaren Fokus auf bunte Farben ist die Ausstellung ein künstlerisches Zeichen, das bestens unterhält und quirlige Lebensfreude versprüht.

„intersectional 7.0: REVOLT OF COLOUR“: Mit dieser neuen und knalligen Werkschau wird das ehemalige Gefängnis in Berlin-Lichterfelde – The Knast (Söhtstr. 7) – damit erneut zum Schauplatz eines queeren, künstlerischen Aufbegehrens. Laut, unbequem, mutig und zugleich voller Hoffnung zeigt sich der „Aufstand der Farben“ in all seiner Vielfalt. Mehr als vierzig internationale Künstler*innen der queeren Community präsentieren ihre Arbeiten – mal kraftvoll, mal zart, immer gesellschaftlich relevant. Mit starken Farben, berührenden Texten, installativen Konzepten und ausdrucksstarken Formen beweist diese queere Gruppenausstellung, dass Kunst weit mehr sein kann als ästhetischer Ausdruck: „intersectional 7.0: REVOLT OF COLOUR“ verschiebt Grenzen, durchbricht Normen und stellt sich Diskriminierung und Ausgrenzung entschieden entgegen. Die Vernissage ist am 10. Juli ab 19 Uhr. Der Sommer wird bunt!

