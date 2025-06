× Erweitern Foto: Volker Glasow + Viktor Vahlefeld / VVG Köln Ralf König 2021

Expand Bild: © Story House Egmont / Ralf König

Im August 2025 gibt ein ganz besonderes Comic-Highlight: Zum 65. Geburtstag von Ralf König erscheint mit „Pflaumensturz und Sahneschnitten“ ein Jubiläumsband, der dem Werk und Leben des Kultzeichners gewidmet ist (wir berichteten).

Aber schon zuvor haben wir etwas mit dem Künstler zu feiern: 45 Jahre Knollennasen! Zelebriert wird dieses königliche Jubiläum mit einer Ausstellung – „Ralf König: Nasen in Rahmen – 45 Jahre Knollennasen“ – , die am 1. Juli eröffnen wird und bis zum 31. Juli mit der amüsanten, auch mal derben und oft gesellschaftskritischen Kunst des Zeichners die Fans erfreuen wird. „Nicht nur, dass sein Sammelband zum 65. Geburtstag des beliebtesten und bekanntesten deutschen Comicautors erscheint, in unserer Galerie feiert der Jubilar auch 45 Jahre seiner Knollnasen. Und das Gute: ihr könnt Orginale seiner Zeichnungen bei uns erwerben oder einfach zu unseren Öffnungszeiten die Früchte seiner langjährigen Arbeit bestaunen“, verrät das Team von Eisenherz dazu auf seiner Homepage. Die Vernissage ist am 3. Juli ab 18 Uhr, der Eintritt ist frei.

Aufgepasst: Am 5. August stellt Ralf König sein neues Buch „Pflaumensturz und Sahneschnitten – 65 Jahre Ralf König“ um 20 Uhr bei Eisenherz (Motzstraße 23, Berlin) vor. Weitere Termine u. a. in Köln (7. August, Buchhandlung Bittner) und Frankfurt (26. August, Romanfabrik Frankfurt) folgen.

www.ralf-koenig.de, www.egmont-shop.de, prinz-eisenherz.buchkatalog.de

Wir sind auch auf Instagram: