Stimme der jungen queeren Generation: Ellie Caballé

× Erweitern Foto: M. Rädel Ende 2019 wurde die rappende Sängerin vom Publikum zur „Miss Irrenhouse 2020“ gewählt.

Expand Foto: M. Rädel Florian ist immer gerne hier – nackt.

„Chantals House of Shame“ ist DIE legendäre queere Partyreihe in Berlin, die im Lokschuppen auf dem RAW-Gelände stattfindet. Am 19. Juni kannst du hier Ellie Caballé (Bild oben) live erleben!

Bekannt wurde die Künstlerin auch durch ihre Teilnahme an der ZDFneo-Show „Glow Up – Deutschlands nächster Make-up-Star“ (wir berichteten), wo sie mit Kreativität und Stil überzeugte. Neben der Bühne engagiert sich Ellie für queere Sichtbarkeit, etwa beim „QueerZ“-Festival als Mentorin. Mit ihrem Mix aus Kunst, Aktivismus und Humor gilt sie als wichtige Stimme der jungen queeren Generation.

Auch diese Party ist wahrlich etwas Besonderes, nicht nur, weil sie donnerstags (!) einlädt, den Alltag zu vergessen. Was in den späten 1970er-Jahren für Gastgeberin Chantal (geboren in Heidelberg) als persönliche Reise begann, wurde zur Jahrtausendwende zu einem Stück Berliner Nachtkultur: Mit „Chantals House of Shame“ schuf sie einen sicheren, wilden und liebevoll-chaotischen Raum, in dem sich queere Identitäten und verschiedenste Subkulturen frei begegnen, ausdrücken und feiern konnten – jenseits aller Normen. Unverzichtbar!

× Erweitern Foto: M. Rädel Chantals House of Shame Gastgeberin Chantal und SchwuZ-Legende mikki_p.

Jeden Donnerstag: „Chantals House of Shame“, Lokschuppen, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 23 Uhr

