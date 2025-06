× Erweitern Foto: Lea Hopp Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

Expand Foto: P. Sharp Abel Selaocoe

Mit dem dramaturgischen Schwerpunkt bleibt sich das DSO auch in der Spielzeit 2025/2026 treu: Lustvoll und mit großer Neugier bringt es einmal mehr Neues, Unbekanntes und Unerhörtes zu Gehör, ohne dabei den Repertoirekern mit großen Symphonien und Instrumentalkonzerten zu vernachlässigen.

Herausragende Künstler*innen, großartige Werke, neue Formate und spannende Experimente erwarten das Publikum beim DSO auch in der neuen Saison. Kennen Sie William L. Dawson, Margaret Bonds, Hannah Kendall oder Olly Wilson? Mit dem Saisonschwerpunkt „Afrodiaspora – Composing While Black“ erkunden wir in zahlreichen Konzerten Werke Schwarzer Komponist: innen aus vier Jahrhunderten. Sie stehen an der Seite von Repertoire-Klassikern wie Brahms’ Erste und Vierte, Bruckners Neunte, Mendelssohns ›Elias‹ und ›Sommernachtstraum‹, Symphonien von Schostakowitsch, Tondichtungen von Strauss und Tschaikowskys Fünfte, aber auch Musik von Lili Boulanger, Anna Clyne, Florence Price und vielen anderen. Mit Kent Nagano, Ingo Metzmacher, Robin Ticciati und Kazuki Yamada kommen drei ehemalige Chefdirigenten und der zukünftige in der Spielzeit 2025/2026 zum DSO zurück. Am Pult stehen außerdem Marin Alsop, Giovanni Antonini, Manfred Honeck, Santtu-Matias Rouvali, Dalia Stasevska und viele mehr. Wir begrüßen Solist*innen wie den „Artist in Focus“ Abel Selaocoe, Hélène Grimaud, Avi Avital, aber auch Katja Riemann und namhafte Vokalist*innen. Mit Kammerkonzerten sind wir im Haus der Kulturen der Welt, in der Neuen Synagoge Berlin – Centrum Judaicum und in Clärchens Ballhaus zu Gast. Dies und vieles mehr gibt es in der Saison 2025/2026 beim DSO zu entdecken! www.dso-berlin.de