CSD: Auf die Straße, fertig, los!

Am 26. Juli bringt der Berliner Christopher Street Day (CSD) wieder tausende Menschen auf die Straßen der Hauptstadt. Unter dem Motto „Nie wieder still!“ richtet sich der Protest klar gegen rechte Rückschritte und steht für eine vielfältige, demokratische Gesellschaft.

Wurzeln des CSD: Der Christopher Street Day hat eine Geschichte, die im Aufstand beginnt: In der Nacht vom 28. Juni 1969 wehrten sich queere Menschen – angeführt von trans Frauen of Color – im „Stonewall Inn“ in der New Yorker Christopher Street gegen Polizeigewalt. Was folgte, war der Beginn einer weltweiten Emanzipationsbewegung für den Kampf um gleiche Rechte. 1979 fand der erste Berliner CSD statt – mit 400 Teilnehmenden. Heute demonstrieren in Berlin über eine halbe Million Menschen. Der politische Kern ist geblieben: Es geht um Sichtbarkeit, Selbstbestimmung und Schutz vor Gewalt. Denn die ist nach wie vor Realität. Laut Bundesinnenministerium wurden 2024 mehr als 1.500 queerfeindliche Straftaten registriert – so viele wie nie zuvor. Besonders betroffen: trans* Personen, queere Jugendliche und BIPoC. Gleichzeitig erhalten Parteien, die queeres Leben ablehnen oder einschränken wollen wachsenden Zulauf. In Deutschland wie auch in vielen anderen europäischen Ländern nehmen ausgrenzende Narrative und hetzerische Stimmungsmache zu – oft befeuert durch rechte und rechtspopulistische Akteure.

Foto: M. Rädel CSD, Berlin, Pride

Motto „Nie wieder still!“: Das diesjährige Motto ist Teil einer bundesweiten Kampagne, getragen von über 50 CSDs in ganz Deutschland. Es knüpft an die Initiative „Wähl Liebe“ an, mit der queere Organisationen 2024 im Vorfeld der Bundestagswahl für demokratische Werte und Zusammenhalt warben. Auch ein Jahr später sehen die Veranstalter keine Entwarnung.

„Die Angriffe auf unsere Rechte werden nicht verschwinden. Wir müssen wachsam bleiben“, erklärt Marcel Voges, Vorstandsmitglied des Berliner CSD e. V. Mit dem diesjährigen CSD wolle man ein symbolisches wie praktisches Schutzschild errichten – besonders für jene in der Community, die besonders oft von Hass betroffen sind: trans*, inter*, nicht-binäre Personen, queere Menschen mit Rassismuserfahrung, Geflüchtete. „Der Berliner CSD ist eine der wichtigsten und größten Demonstrationen nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland“, betont Vorstandsmitglied Thomas Hoffmann. Und trotz allem: Der CSD bleibt auch ein Fest. Er feiert queeres Leben, queere Kultur, queere Körper. Protest muss nicht grau sein – er darf auch lebensbejahend sein. Oder wie Marcel Voges es zusammenfasst: „Still war gestern, heute wird’s laut und bunt.“ csd-berlin.de

