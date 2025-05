Queerness: 🏳️‍🌈 Berlin feiert im Roten Rathaus

× Erweitern Foto: M. Rädel Güner Balci, die Integrationsbeauftragte von Neukölln, erhielt den den europäischen „Tolerantia Award“ – kurz danach wurde der Regenbogenkuchen angeschnitten, rechts im Bild: Seyran Ateş.

Foto: M. Rädel Rotes Rathaus, Kiss Kiss Berlin Auch der Regierender Bürgermeister Kai Wegner hielt eine Rede, er war zum dritten Mal dabei.

Im Jahr 2006 initiierte MANEO ** die Kampagne „Kiss Kiss Berlin“, eine jährlich stattfindende Aktion zur Förderung gesellschaftlicher Toleranz und Vielfalt sowie zur klaren Positionierung gegen Rassismus, LGBTIQ*-Feindlichkeit und andere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Heute Morgen feierte #mensch den „Kiss-Kiss-Berlin-Regenbogenkuchen-Anschnitt“ im Roten Rathaus. Wir haben ein paar Bilder für dich.

Foto: M. Rädel Der Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss und Wieland Speck waren ebenfalls anwesend.

Die Kampagne beginnt jeweils am Internationalen Tag gegen Rassismus (21. März) und endet am Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter-, Trans- und Queerphobie (17. Mai). Im Mittelpunkt stehen kreative Aktionen, mit denen Menschen ein sichtbares Zeichen für ein vielfältiges und offenes Berlin setzen. Unterstützt wird die Kampagne von zahlreichen Partner*innen, die sich für eine solidarische Zusammenarbeit zwischen queeren und heterosexuellen „Bubbles“ einsetzen. Jedes Jahr beteiligen sich viele Mitglieder des BERLINER TOLERANZBÜNDNISSES, dem viele, viele Unternehmen, Veranstaltungen und Institutionen angehören. Dit is Berlin. maneo.de/kampagne-aktionen/kiss-kiss-berlin

** Seit 1990 ist das LGBTIQ*-Community-Projekt MANEO in vier zentralen Arbeitsbereichen aktiv: der Unterstützung von Opfern, der Dokumentation homophober Übergriffe in Berlin (Report Center), der Gewalt- und Kriminalprävention sowie im Bereich Empowerment.