★ Berlins wildester Donnerstag

× Erweitern Foto: M. Rädel Chantal Rolfe Modestern Rolfe mit Gastgeberin Chantal.

Expand Foto: M. Rädel Den Künstler Tobias Ecke trafen wir hier letzte Woche backstage im Garten.

★ Donnerstag ist kein Tag für Ruhe – zumindest nicht, wenn Chantal ruft. Ihr „House of Shame“ ist eine der schrägsten, lautesten und ehrlich gesagt geilsten Partys der Stadt. Was dich erwartet? Eine wilde Mischung aus Alleinunterhaltern, dröhnenden House-Beats, Kerlen, die auf der Bar tanzen, und Influencer*innen, die in den Beats der DJs versinken – heute sind es unter anderem Königsmann und Tiasz.

Los ging’s 1999 im Klub Goldmine in der Dircksenstraße – eine schicke Location im Retro-1960s-Look (gibt es nicht mehr). Längst Vergangenheit. Aber Chantal? Die blieb. 2001 zog die Party ins legendäre Ostgut (dem Vorgänger des Berghain), in die Panorama Bar. Schon 2002 ging’s weiter – runter in die Cantina Barcelona unter dem Sage Club (heute: KitKatClub). Auch der ist heute nur noch Erinnerung.

Expand Foto: M. Rädel Chantals House of Shame, SNAX, Florian Pullermann, Chantals House of Shame Oft und gerne da: SNAX und Florian aka Herr Pullermann.

Richtig los ging es dann 2004: Mit dem Umzug ins Kinzo (am Alexanderplatz, gibt es nicht mehr) kam der Erfolg zurück – volle Bude, internationales Publikum, Dragqueens inklusive. 2008 dann der große Sprung ins Bassy, irgendwo zwischen Mitte und Prenzlauer Berg (gibt es auch nicht mehr!). Damals wurde alles noch ein bisschen mehr over the top: burlesk, puffig, einfach extravagant. Mit echter Bühne, fetter Show und mindestens genauso viel Action neben, hinter und unter dem Rampenlicht. Seit 2018 residiert „Chantals House of Shame“ nun im Lokschuppen auf dem RAW-Gelände (S-Bahnhof Warschauer Straße). Und dieser Klub ist die perfekte Mischung aus allen Adressen zuvor! Los geht es hier immer um 23 Uhr, die Show steigt um ca. 2 Uhr morgens. Das aktuelle Booking findet du hier: Chantal auf Facebook und hier: Chantal auf Insta.

× Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu

Wir sind auch auf Instagram: