„BKA Pride Month“ mit MKSM

× Erweitern Foto: T. Paul

Expand Foto: M. Rädel Berlin, Ukraine Mehr News zu und aus Berlin findest du hier

Einer von Deutschlands meistgebuchter queeren Künstler*innen eröffnet am 1. Juni um 19 Uhr den „BKA Pride Month“! Natürlich mit queeren Pop-Songs – aber akustisch verpackt. Wunderbar.

Ein starker Auftakt zum „BKA Pride Month“, getragen von intensiven Lyrics – begleitet von Geige, Flügel und Gitarre. MKSM ist queerer Sänger, Songwriter und Geiger mit russisch-ukrainischen Wurzeln. Von Deezer als „einer der spannendsten Pop-Newcomerinnen“ gefeiert, steht er für empowernde Tracks und ehrliche Storys. Mit seinem Self-Love-Song „Loving Myself“ sorgte er nicht nur bei den CSDs für Aufsehen – 2024 performte er den Track sogar live im ZDF. Beim Akustik-Konzert im BKA-Theater gibt MKSM nicht nur seine neue EP zum Besten, sondern erzählt auch bewegende Geschichten aus dem Leben eines schwulen Spätaussiedlers. www.bka-theater.de

Expand Foto: M. Rädel CSD Berlin

Hintergrundwissen: Jeden Sommer gedenkt die Community mit CSD-Paraden und Straßenfesten (fast) weltweit an die Aufstände und Demonstrationen in der Christopher Street im Jahr 1969 in New York. Damals leisteten mutige Queers im „Stonewall Inn“ tagelang Widerstand gegen anhaltende Polizeirazzien – ein Protest, der den Grundstein für die heutige Pride-Bewegung legte. Und wir feiern daher den „Christopher Street Day“!

Wir sind auch auf Instagram: