× Erweitern Foto: Muhammad Fadli Charmaine Poh

Expand Charmaine Poh – „The Moon Is Wet“, 2025 © Charmaine Poh

Sie ist „Artist of the Year“ 2025 der Deutschen Bank: Charmaine Poh. Die 1990 geborene Künstlerin pendelt zwischen Berlin und Singapur.

Als Aktivistin und Dokumentarfilmerin arbeitet Poh mit Video, Installation, Skulptur, Text und Performance. Sie erzählt Geschichten über Identität, Machtstrukturen, Weiblichkeit und Queerness in Südostasien und vermischt in ihren Filmen und Installationen oft verschiedene Perspektiven und Zeiten. Ab Mitte September präsentiert das PalaisPopulaire Charmaine Pohs erste institutionelle Einzelausstellung in Europa.

11.9.2025 – 23.2.2026, Charmaine Poh: Make a travel deep of your inside, and don’t forget me to take, PalaisPopulaire, Unter den Linden 5, palaispopulaire.db.com