Christoph Marti macht die Merkel – „Blödsinn, dachte ich damals schon ...“

Angela Merkel war von November 2005 bis Dezember 2021 Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland.

Unsere Ex-Kanzlerin Angela Merkel ist immer noch recht präsent in den Köpfen. Nach der Bestsellervorlage von David Safier kreierten Christoph Marti und Tobias Bonn von den Geschwistern Pfister gemeinsam mit Regisseur Martin Woelffer, dem Songtexter und Komponisten Thomas Pigor und dem Musiker Johannes Roloff das Stück „Miss Merkel – Mord in der Uckermark“, das ab Ende September in der Komödie am Kurfürstendamm im Ernst-Reuter-Saal (Eichborndamm 213) zu sehen sein wird. Für uns hatte Christoph Marti Zeit für ein Telefonat.

Warum fasziniert Frau Merkel auch Queers so? Sie war ja nicht unbedingt unsere stärkste Fürsprecherin. Oh, also darüber habe ich nie so nachgedacht. Ist das so? Wir waren mit Martin Wölfer zusammen auf der Suche nach einem geeigneten „Miss Marple“-Stück. Aber dann stand plötzlich das „Miss Merkel“-Stück im Raum. Katharina Thalbach, die die Rolle schon in der RTL-Filmreihe gespielt hatte, hat den Kontakt zu Autor David Safier hergestellt, der die Idee, die beiden Hauptrollen mit Tobi und mir zu besetzten, toll fand. So bin ich zu der Rolle der Angela Merkel gekommen. Ich hatte einfach Glück. Auf der Schauspielschule vor 180 Jahren und auch während meiner Anfängerjahre im Engagement habe ich von Dozenten und Regisseuren immer wieder gesagt bekommen, ich müsse männlicher werden. Blödsinn, dachte ich damals schon. Und dann sind mit den Jahren die Rollen, die mir angeboten wurden, auf einmal weiblich geworden. Wobei es dabei nie um den Klamauk ging. So ist es auch bei dem Merkel-Stück. Dass die Rolle von einem Mann gespielt wird, wird gar nicht thematisiert. Es ist einfach so. Das finde ich richtig gut.

Ist es denn leicht gewesen, zur Merkel zu werden? Die Proben beginnen ja erst nach der Sommerpause, aber wir hatten schon Kostümproben und Fotoshootings. Kostüm- und Maskenbildnerin sind mit dem nötigem Ernst an die Sache rangegangen und haben erstklassige Arbeit geleistet. Ich konnte es kaum glauben, als ich in den Spiegel geschaut habe: Angela Merkel, ganz eindeutig. Und dann erst: Huch, das bin ja ich. Der größte Spaß am Theater ist für mich die Verwandlung.

Seniorinnen, die ermitteln, sind anscheinend der Deutschen liebstes Thema. Warum sind wir so eine Krimination? Ist das nicht irre? Ich bin ja Schweizer, aber ich glaube, da ist es auch so. Vor Jahren habe ich als Uschi Glas in einem Stück von Georg Ringsgwandl einmal den schönen Satz zu sagen gehabt: „Wenn du in meinem Alter keine Kommissarin spielst, dann bist du tot.“ Ich selbst hab aber aufgehört, „tatort“ zu sehen, ich mag das gar nicht mehr, das reguläre Fernsehen. Aber der Krimihype scheint ungebrochen. Sich kriminelle Energie aus dem sicheren Wohnzimmer heraus reinzuziehen, erzeugt offenbar ein gutes Gefühl.

Wie erzeugst du ein gutes Gefühl bei den Zuschauer*innen? Indem ich die Figur ernst nehme und sie nicht einfach in die Pfanne haue. Hinzu kommt der liebevolle Umgang von Frau Merkel und ihrem Mann in dem Stück. Ganz wie bei Miss Marple. Da spielt ja auch der Mr. Stringer die zweite Geige – und hat damit kein Problem. Diese Beziehung ist das Gegenstück zu den Morden, die passieren. So ist das auch bei uns.

Glaubst du, Angela Merkel wird sich das Stück ansehen? Das werden wir sehen. Ich würde mich freuen. Vielleicht nicht gerade zur Premiere, das wäre etwas viel für mich. (lacht) Aber sie kam auch zum „Mord im Orientexpress“ und zu „Rio Reiser – Mein Name ist Mensch“. Ich finde es wirklich sehr sympathisch an ihr, dass sie so kulturinteressiert ist!

Interview: Michael Rädel

