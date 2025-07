CSD-Abschluss – „PROPAGANDA“ am Alex

× Erweitern Foto: rsb Party

Und noch ein Highlight am Monatsende! Jeder CSD ** geht einmal zu Ende – auch der Berliner Pride Month und CSD.

Doch bevor das bunte Wochenende ausklingt, gibt es zum Abschluss noch ein besonderes Highlight: die offizielle CSD-Closing-Party im Weekend Club am Alexanderplatz (Alexanderstraße 7) – hoch über den Dächern der Stadt.

Am 27. Juli öffnet der Klub bereits um 20 Uhr seine Türen, um gemeinsam den Abschluss eines kraftvollen, vielfältigen und sichtbaren CSD zu feiern. Freu dich auf eine besondere Atmosphäre, beste Musik und einen Ausblick, der dem Anlass gerecht wird. propagandaberlin.de

** Jeden Sommer erinnert die queere Community mit CSD-Paraden und Straßenfesten weltweit an die Ereignisse in der Christopher Street im Jahr 1969 in New York. Damals widersetzten sich mutige Menschen in der Bar „Stonewall Inn“ tagelangen Polizeirazzien – ein Wendepunkt in der Geschichte der LGBTIQ*-Bewegung. Aus diesem Protest entstanden die ersten Demonstrationen für Gleichberechtigung, Sichtbarkeit und Selbstbestimmung – und genau diesen Ursprung feiern wir bis heute mit Stolz.

