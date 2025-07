Hurra! Eine CSD-Party im SchwuZ

× Erweitern Foto: M. Rädel SchwuZ

Expand Foto: M. Rädel Jack Strify Der in Schwenningen im Schwarzwald geborene Strify ist ein guter Freund von Riccardo Simonetti und steht auf Katy Perry und Britney.

Das SchwuZ in Neukölln öffnet am 26. Juli seine Türen zu seiner legendären CSD-Party! Queerer Spaß in der Rollbergstraße 26 (U Rathaus Neukölln).

Ein starkes Zeichen der Solidarität mit der LGBTIQ*-Community und ein Manifest der Lebensfreude. Denn weltweit sind queere Rechte bedroht, und die Gewalt gegen LGBTIQ*-Personen nimmt zu. In einer Zeit, in der queere Schutzräume keine Selbstverständlichkeit mehr sind, bedeutet diese Berliner CSD-Party mehr als nur Feiern – sie ist auch Protest. Für Sichtbarkeit. Für Sicherheit. Für uns alle. Und das in Neukölln!

Freut euch auf DJs und Künstler*innen wie aMinus, Caramel Mafia, Merean, einen Star von RuPaul's Drag Race sowie Strify, Jordan Snapper und das DJ-Duo Bamela Paywatch. Los geht es am 26.7. schon recht früh, ab 21:30 Uhr ist Einlass.

