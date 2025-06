Danny Reinke, Marcel Ostertag & Kilian Kerner

× Erweitern Foto: Andreas Rentz / Getty Images for Kilian Kerner Fashion Week Kilian Kerner (Bild), Danny Reinke und Marcel Ostertag gehen mit ihrem gemeinsamen Event auf der Berlin Fashion Week in die sechste Runde.

COLLECTIVEFOUR: Das Erfolgskonzept von Danny Reinke, Marcel Ostertag und Kilian Kerner geht weiter – am 2. Juli in der Uber Arena (!).

Drei der renommiertesten Designer Deutschlands – Kilian Kerner, Danny Reinke und Marcel Ostertag – setzen ihr gemeinsames Event-Format COLLECTIVEFOUR im Rahmen der Berlin Fashion Week fort. Bereits zum sechsten Mal präsentieren sie unter dem Motto „Hand in Hand für die Berlin Fashion Week“ ein einzigartiges Modenerlebnis – dieses Mal in neuer, größerer Location: der Uber Arena. Drei aufeinanderfolgende Fashion Shows, eine ausgelassene After Show Party sowie ein absolutes Highlight – eine erstmals gemeinsam entworfene Non-Profit-Kollektion.

Premiere der gemeinsamen Kollektion: „C4DR – We care what you wear“

Erstmals haben die drei Designer ihre kreativen Kräfte gebündelt und gemeinsam die Kollektion C4DR – Collection for Doctors entwickelt. Diese besondere Non-Profit-Linie richtet sich gezielt an medizinisches Fachpersonal – insbesondere an Ärztinnen und Ärzte aus der Onkologie und Hämatologie, die täglich unter enormem Einsatz Herausragendes leisten. Funktionalität trifft auf Design: Die Kollektion vereint minimalistisches Design mit höchster Alltagstauglichkeit. Sie umfasst fünf durchdachte Pieces: eine Hoodie-Jacke, ein T-Shirt, eine Hose, eine modulare Funktionstasche und Socken. Alle Teile sind auf die spezifischen Bedürfnisse im medizinischen Arbeitsumfeld abgestimmt. Ein innovatives Detail: Das T-Shirt ist mit einem integrierbaren Haltungssensor ausgestattet, der Fehlhaltungen erkennt und präventiv unterstützt – ein smartes Feature für den Berufsalltag. Ein neues Verständnis von Berufsbekleidung: Mit C4DR setzen Reinke, Ostertag und Kerner ein starkes Zeichen: Berufskleidung kann modisch, funktional und innovativ zugleich sein – und gleichzeitig Wertschätzung und Respekt gegenüber jenen vermitteln, die tagtäglich für andere da sind.

Exklusive Premiere auf der Berlin Fashion Week: Die Kollektion feiert am 2. Juli im Rahmen der Danny-Reinke-Show im „COLLECTIVEFOUR Space“ ihre Premiere.

