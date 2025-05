Das SchwuZ braucht Unterstützung

×

Foto: M. Rädel SchwuZ Die prächtige Bar im größten SchwuZ-Raum, Kathedrale genannt

SchwuZ 2020 wurde das SchwuZ mit dem Respektpreis ausgezeichnet.

Shopping Malls werden zu reinen Fressmeilen, Kneipen schließen und Streaming scheint das Populärste zu sein, was #mensch noch macht in seiner Freizeit. Auch die Klubwelt ist in Gefahr, nicht nur wegen der neuen – hohen – Grundsteuer (wir berichteten).

„Steigende Betriebskosten und verändertes Ausgehverhalten treffen Klubs und Kulturorte hart – insbesondere solche mit gemeinwohlorientierter Ausrichtung. Das SchwuZ ist davon nicht ausgenommen“, mit diesen Worten wendet sich der 1977 gegründete queere Safe Space SchwuZ an die Presse. „Als queerer Kultur- und Begegnungsort, Arbeitgeber*in und Schutzraum steht das SchwuZ vor der Herausforderung, wirtschaftlich tragfähig zu bleiben und zugleich seinem gesellschaftlichen Auftrag treu zu bleiben. (...) Auf dem Wege der Modernisierung in der Gastronomie werden auch wir auf mehr Technik und Automatisierung bspw. für Kasse und Garderobe oder Software und KI im Büro setzen und effizienter werden. Wir fokussieren uns auf gut besuchte und starke Angebote. Daher wird die Pepsi Boston Bar unter der Woche künftig für Eigenproduktionen geschlossen bleiben. Im Partybetrieb werden wir künftig Show Acts nicht mehr an allen Partynächten, sondern auf weiterhin der Mehrzahl, dabei genauer ausgewählten Veranstaltungen einsetzen.“

Leider ging das nicht, ohne dass einige Mitarbeiter*innen gehen müssen, wie uns via E-Mail geschrieben wurde. „Auf diesem Weg haben wir diese Woche leider einigen Mitarbeiter*innen mitteilen müssen, dass wir zukünftig ohne sie arbeiten werden. Wir danken insbesondere allen diesen Mitarbeiter*innen für all ihre Treue, Tatkraft, Mut und Initiative. Mit diesen Schritten und dem verbleibenden Kernteam geben wir dem SchwuZ langfristige Stabilität und halten unsere gemeinsamen Visionen aufrecht.“

Geschäftsführung Katja Jäger über die Neuausrichtung: „Wir wollen weiterhin ein Ort für queere Selbstverwirklichung, politische Diskussion und rauschende Nächte sein – aber unter zeitgemäßen Bedingungen. Die queere Hauptstadt braucht Räume wie das SchwuZ.“

Und das sind die zentralen Punkte der eben erwähnten Neuausrichtung:

- Kooperation statt Konkurrenz: Intensivierung regionaler Partnerschaften (wir berichteten)

- Angepasste Öffnungszeiten: Konzentration auf ausgewählte Tage mit klarem Konzept

- Fokus auf Qualität: Deutliche Sichtbarkeit künstlerischer Vielfalt und politischer Haltung

- Kunst mit Strahlkraft: Mehr kuratierte Programme, sichtbare Highlights

- Formate weiterdenken: Von der erfolgreichen Eigenproduktion „Flush“ lernen, neue Kontexte erschließen, auch international

- Technisch moderne Prozesse: Digitalisierung für nachhaltigere Abläufe

- Zuhören und gemeinsam gestalten: Regelmäßige Befragungen und Austauschformate mit der Community

Und hier kannst du mitmachen: „Am 12. Juli lädt das SchwuZ zu einer Benefizveranstaltung in den eigenen Räumen ein – ein Abend voller queerer Kultur, Solidarität und Community-Spirit. Mit dem Erlös unterstützen wir die Neuausrichtung des SchwuZ und die Zukunft queerer Kultur in Berlin. Weitere Informationen sowie der Ticketverkauf folgen in Kürze auf unserer Website. Bis dahin freuen wir uns über jegliche Unterstützung für unsere Spendenaktion. Über die Spendenplattform betterplace.org sammeln wir für Infrastrukturinvestitionen. Jede Spende zählt, die Spenden erhalten eine Spendenquittung.“

