Den Sommer nochmals genießen

In Berlin ist der Sommer vor allem heiß, immer wieder zu trocken, dann verregnet. Meckern kann #mensch da immer – aber eigentlich sollten wir uns an der Schönheit erfreuen, die auch im Kleinen gefunden werden kann.

Zum Beispiel in einem Besuch des Tempelhofer Felds (U Leinestraße und etwas laufen). Hier gibt es zum einen den naturnahen Garten mit seinen Blütenstauden, schattenspendenden Bäumen und wilden Tieren (etwa Falken und Hummeln ...) von Grün Berlin, zum anderen diese scheinbar grenzenlose Weite, die einen zur Ruhe kommen lässt. Ein Minuspunkt ist an manchen Tagen die Grill- oder auch BBQ-Wiese, wenn es ohnehin schon heiß ist und manche Mitbürger*innen ein Feuer im Grill entfachen. Schön und beliebt hingegen ist der Biergarten am Rand der #TempelhoferFreiheit: der Biergarten Tempelgarten, der 2023 eröffnet wurde und Softdrinks, Kuchen, Aperitifs, Wein- und Kaffeespezialitäten anbietet. Du willst heute lieber feiern? Dann ab zur „MEMBERS“ von Milan (kleines Bild links).

Passend (nicht nur) zu so einem schönen Sommertag ist auch der neuste Clip von Faithless. Einmal mehr ein Vorbote aus dem kommenden Album „Champion Sounds“. Hör mal rein!

