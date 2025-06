Die Bürotürme wachsen, aber die Avantgarde bleibt!

×

Haus Schwarzenberg / Galerie Neurotitan / Eschschloraque Rümschrümp

Das denkmalgeschützte Haus Schwarzenberg in Berlin-Mitte wurde 1995 auf Initiative der Künstlergruppe Dead Chickens und weiterer Kreativer ins Leben gerufen. Der Verein Schwarzenberg e. V. setzte sich zum Ziel, Kunst und Kultur in all ihren Facetten zu fördern – und das mit anhaltendem Erfolg bis heute!