Wenn die Sonne untergeht, beginnt der Spaß erst richtig

× Erweitern Foto: M. Rädel Berlin

Expand Foto: Facebook.com/aboutblank.li :// about blank

Berlin ist bunt, quirlig und kreativ. Doch erst nach Sonnenuntergang beginnt hier die eigentliche Show. Denn das hiesige Nachtleben ist legendär. Und in Gefahr.

Auch das ://about blank, einer DER Klubs in Berlin, ist bedroht. Denn womöglich fällt diese queere Adresse dem Bau der Autobahn A100 zum Opfer. Umso wichtiger ist es, jetzt hinzugehen, zu genießen, zu tanzen, zu feiern – und damit auch das Team des Klubs zu unterstützen!

Eröffnet wurde der Klub am Markgrafendamm 24c vor 15 Jahren, es gibt also auch einen Geburtstag zu feiern! Offiziell steht aber am Freitag nächste Woche Folgendes an: „BASS DOWN BORDERS #8“ mit Künstler*innen wie Bobbi Bouletti, DJ Andi, Jabalu, Kay-Män Mike Raver & Dita Bullen sowie Pavelo Promillo & Giorgio Inkasso. Los geht es am 12. September um 23 Uhr – Wenn die Sonne untergeht, beginnt der Spaß in Berlin erst richtig ... aboutblank.li

