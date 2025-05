Direktkredite für queeres Kultur- und Gewerbezentrum gesucht

× Erweitern Foto: M. Rädel KINDL Am Kindl-Gelände findet sich auch die ehemalige Brauerei, das Kulturhaus KINDL.

Regenbogenflagge Hier kannst du helfen, LGBTIQ*-Sichtbarkeit zu ermöglichen und queere Geschichte zu bewahren: www.vollgut.berlin/direktkredit

Auf dem ehemaligen Vollgut-Gelände im Berliner Rollbergkiez entsteht ein neues Kultur- und Gewerbezentrum mit queerem Schwerpunkt. Die Vollgut-Genossenschaft, zu der unter anderem der bekannte Klub SchwuZ zählt, hat im Dezember 2024 einen Erbbaurechtsvertrag über 99 Jahre für das rund 40.000 Quadratmeter große Areal auf dem ehemaligen Kindl-Gelände unterzeichnet.

Für die anstehenden ökologischen Umbaumaßnahmen werden rund 65 Millionen Euro benötigt. Um die Finanzierung auf ein breites Fundament zu stellen, wirbt die Genossenschaft neben institutionellen Finanzierungen nun auch um private Unterstützung: Gesucht werden Direktkredite ab einem Betrag von 5.000 Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren.

Interessierte haben die Möglichkeit, sich am Montag, den 13. Mai 2025, um 18 Uhr bei einer Informationsveranstaltung an der Kindl-Treppe (Isarstraße 8a) über das Projekt und die Konditionen der Direktkredite zu informieren. Zusätzlich ist die Genossenschaft an jedem ersten Sonntag im Monat mit einem Infostand auf dem Vollgut-Flohmarkt (Am Sudhaus 3) vertreten. Fragen können außerdem per E-Mail an direktkredit@vollgut.berlin gerichtet werden. Ab 2027 sollen auf dem Gelände verschiedene Initiativen und Organisationen einziehen. Geplant ist unter anderem ein Archivzentrum für lesbisch-queere, feministische und sexualwissenschaftliche Geschichte, Bildung und Forschung. Dort wollen unter anderem die Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft, das Spinnboden Lesbenarchiv und das feministische Archiv FFBIZ ihre Bestände zusammenführen. www.vollgut.berlin